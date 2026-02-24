Vinculan a Guillermo Francella con Elba Marcovecchio: la reacción de ella

La abogada rompió el silencio tras ser vinculada sentimentalmente al actor argentino. Qué dijo sobre el romance.

¿Hay romance? La reacción de la viuda de Jorge Lanata a los rumores de romance con Francella

El mundo del espectáculo está revolucionado con una serie de polémicos romances. Fue en LAM (América) que deslizaron que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio estarían comenzando un apasionado romance.

En medio de los rumores que se instalaron en la farándula, este martes en el programa de Moria Casán por la pantalla de El Trece, Guillermo Capuya contó cómo fue el encuentro del actor con la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar.

“Estaban charlando cerca”, dijo el panelista del ciclo y aunque aclaró que “no hubo chape” “había buena onda”. La charla, según el médico, duró unos 10 o 15 minutos.

La palabra de la viuda de Jorge Lanata

Sin dejar que el rumor corra como reguero de pólvora, la letrada decidió aclarar qué había pasado esa noche del 23 de febrero. “Hablamos solo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, dijo Elba que es hincha de Estudiantes, equipo que derrotó a Racing en la final del último torneo oficial de Liga Profesional.

Las declaraciones de Elba ponen fin a los rumores, al menos por ahora.

Los motivos de la separación de Guillermo Francella y Marynés Breña

El motivo principal de su ruptura está relacionada a una crisis profunda que venían arrastrando hace tiempo y que no pudieron superar. Tristemente, su romance llegó a su fin y los fanáticos del actor no salen de su asombro.

“Separación. Tengo que contar la separación de Guillermo Francella y su mujer, Marynés, después de 36 años de estar juntos, se separaron, pasaron una crisis muy profunda, ambos siguen compartiendo eventos familiares”, comenzó diciendo la panelista de Socios del espectáculo.

En una información inédita que brindó, contó los dolorosos detalles detrás de la decisión que tomaron. El amor llegó a su fin y, si bien todo se dio en buenos términos, ya lo confirmaron en el seno de su familia.

“Tienen una muy buena relación. En el último tiempo a él se lo vio viajando solo con su hermano, hará unas tres semanas. Ella también hizo un viaje sola, y siguen compartiendo reuniones familiares”, aseguró Paula.

Guillermo.jpg Marynés Breña y Guillermo Francella

Uno de los indicios principales fueron en la última gala de los Martín Fierro de Cine, a donde Francella se llevó el MF de Oro pero decidió no hace ningún tipo de mención relacionada a su esposa, lo cual llamó mucho la atención.

“Él estuvo en los Martín Fierro y agradeció al público sin hacer ningún tipo de mención familiar. Guillermo hoy está en un gran momento profesional, pasando uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, pero a nivel personal esta crisis. A él se lo vio recorriendo algunos bares con su hermano”, sentenció la periodista.