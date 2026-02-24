Guillermo Francella estrena nueva película: cómo se llama y sobre qué trata

El reconocido actor estuvo presente anoche en la avant premiere de la película que lo tiene como protagonista.

Este lunes, en el Dot Baires Shopping de la Ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo la Avant Premiere de Playa de Lobos , la nueva película protagonizada por Guillermo Francella y Dani Rovira , bajo la dirección de Javier Veiga, que llegará a los cines este jueves 26 de febrero.

El evento contó con una extensa lista de figuras del espectáculo: Nico Francella, Yoyi Francella, Marta Hazas (quien acompañó a Veiga), Coco Fernández, Virginia Elizalde, Manuel Vicente, Martín Seefeld, José María Listorti, Juan José Campanella, Luis Brandoni, Eduardo Blanco, Graciela Stefani, Marcelo De Bellis, Carla Pandolfi, Gastón Duprat, Lucila Gandolfo y Andrea Frigerio, entre otros.

En su segundo largometraje como guionista y director, Javier Veiga juntó a un popular actor español como Dani Rovira con un astro argentino como Guillermo Francella para una comedia negra que los tiene en prácticamente todos los planos. La película tendrá mucho del clásico duelo actoral (no hay casi personajes secundarios ni subtramas) para llevar a buen puerto un sólido engranaje que incluye diálogos punzantes y elementos no solo humorísticos sino también dignos de un thriller hitchcockiano con engaños, manipulaciones y la eventualidad (en principio solo hipotética o imaginaria) de algún crimen. Y es precisamente la interacción, la química entre ambos protagonistas la que termina sosteniendo el interés.

La acción transcurre durante una noche de luna llena en el período navideño en un chiringuito en un balneario de Fuerteventura, la segunda isla más grande de las Canarias. Quien maneja el lugar es Manu (Rovira) y quien llega en plan aparentemente turístico es Klaus (Francella), quien dice ser un argentino radicado desde hace años en Suecia. Lo que en principio parece un conflicto menor, casi intrascendente (Manu tiene que cerrar el parador, pero Klaus quiere quedarse un rato más en la reposera), será solo el inicio de una escalada imparable y de imprevisibles alcances y consecuencias.

Vinculan a Guillermo Francella con Elba Marcovecchio: la reacción de ella

El mundo del espectáculo está revolucionado con una serie de polémicos romances. Fue en LAM (América) que deslizaron que Guillermo Francella y Elba Marcovecchio estarían comenzando un apasionado romance.

En medio de los rumores que se instalaron en la farándula, este martes en el programa de Moria Casán por la pantalla de El Trece, Guillermo Capuya contó cómo fue el encuentro del actor con la abogada en el cumpleaños de Baby Etchecopar.

Embed - ¡QUÉ BOMBA TIRÓ LA ONE! MORIA PESCÓ INFRAGANTI A ELBA MARCOVECCHIO Y FRANCELLA, ¿NUEVO ROMANCE?

“Estaban charlando cerca”, dijo el panelista del ciclo y aunque aclaró que “no hubo chape” “había buena onda”. La charla, según el médico, duró unos 10 o 15 minutos.

Sin dejar que el rumor corra como reguero de pólvora, la letrada decidió aclarar qué había pasado esa noche del 23 de febrero. “Hablamos solo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de otras cosas”, dijo Elba que es hincha de Estudiantes, equipo que derrotó a Racing en la final del último torneo oficial de Liga Profesional. Las declaraciones de la viuda de Jorge Lanata ponen fin a los rumores, al menos por ahora.