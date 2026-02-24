El Polaco le hizo frente a las versiones de infidelidad tras una polémica foto en la bañera

El cantante se encuentra en el ojo de la tormenta luego de un llamativo descuido en las redes sociales.

En las últimas horas se viralizó una foto íntima de El Polaco que despertó rumores y versiones sobre una posible infidelidad a Barby Silenzi . La imagen, compartida por el propio cantante, lo muestra posando frente al espejo de un baño de hotel, luciendo el torso desnudo y cadenas doradas. Pero un detalle en el reflejo captó la atención de todos: en la bañera se observa claramente el pie de una mujer.

En cuestión de minutos, la foto se propagó por redes sociales. La escena, aparentemente casual, encendió las alarmas en plataformas como Instagram y X, donde los seguidores y curiosos de la farándula comenzaron a especular sobre quién era la persona que lo acompañaba.

La viralización no tardó en hacer efecto. Las dudas sobre la fidelidad del cantante circularon con velocidad, alimentadas por un historial de idas y vueltas en su relación con Barby. En medio del revuelo, fue la propia bailarina la contactada para aclarar el origen de la fotografía. Lejos de esquivar el tema, eligió responder con humor y contundencia: “Jajajaja ese es mi pie. Esa foto es de cuando fuimos a Las Vegas”.

Con esa frase, la mediática desactivó la bomba mediática y derrivó cualquier especulación sobre una infidelidad reciente. Explicó que se trataba de un recuerdo de un viaje realizado junto al cantante, desmintiendo así cualquier señal de crisis presente. Su intervención fue rápida y directa, y sirvió para calmar las aguas en una relación que, según sus propias palabras, siempre está bajo observación y suele ser blanco de rumores cada vez que surge una imagen fuera de lo habitual.

El descargo de El Polaco

Luego llegaría el descargo de El Polaco. En una historia publicada en sus redes sociales, escribió: “Buen día para todos... no soy de aclarar giladas pero me tienen los h... llenos... El piesito (sic) que se ve en la foto que dicen que supuestamente es mi amante jaajajaja es de @barbysilenzi1 es una foto vieja de cuando viajamos con la familia de vacaciones más que nada para que los b... dejen de hablar giladas”, señaló en su descargo.

Para finalizar, despejó todas las dudas y se permitió una ironía: “Tan idiota no voy a ser para subir una foto con el fondo de un pie y amantes apenas puedo con una. Que tengan un hermoso martes, siempre con Dios”.

El tono de la aclaración fue tajante, pero la tensión no se disipó del todo. En paralelo a la polémica de la foto del baño, comenzaron a circular en las redes imágenes de El Polaco junto a una mujer conocida como La Polaka. La aparición de estas fotografías avivó aún más las especulaciones sobre la vida sentimental del cantante de cumbia.

En las imágenes, se puede ver a ambos posando sonrientes. El propio cantante salió al cruce de los rumores y destacó de manera explícita que “solo se trata de una fanática”, intentando poner un freno a las interpretaciones malintencionadas. Aun así, las fotos no tardaron en circular y sumar un nuevo capítulo al debate mediático.