Vuelve Gran Hermano: quiénes fueron los ganadores y qué hacen hoy

El reality que cautiva a sus seguidores vuelve a la pantalla de Telefé desde este lunes. La historia de los anteriores ganadores.

Gran Hermano tendrá su vuelta este lunes por la noche cuando Santiago Del Moro le dé la bienvenida al público en una nueva edición del reality que buscará, nuevamente, cautivar al público por la pantalla de Telefé. A partir de las 22.15 está programado el inicio de esta edición que tendrá una mezcla de fanáticos que se anotaron para ser parte y famosos.

El objetivo será el mismo: sobrevivir a los cruces del certamen para conseguir un ganador, como sucedió en los 25 años de historia que tiene el formato en la televisión argentina. En el correr de los años distintos nombres quedaron grabados en el libro del programa tras conseguir ser campeón.

Hay tres ediciones que son recientes y probablemente anden dando vuelta por la memoria de los fanáticos. La última de ellas fue la temporada 2024/2025 donde Tato Algorta , nacido en Uruguay, se quedó con el trofeo, aunque la temporada 2023/2024 quedó grabada con el título de Bautista Mascia , otro compatriota que sobrevivió a una casa revolucionada, ganó el título y dio un salto en su carrera como cantante, producto de la fama conseguida en el reality.

Sin embargo, la que marcó una etapa fue la edición 2022/2023, donde Marcos Ginocchio se llevó las miradas por el shippeo con Julieta Poggio. Una de las temporadas más complejas, que tuvo en el medio la realización de la Copa del Mundo 2022 donde la Argentina terminó alzando el título. A su vez, a nivel juego, tuvo nombres fuertes como Furia Scaglione, Catalina Gorostidi, Coti, entre otros.

Actualmente tanto Algorta como Ginococchio llevan una vida abocada al modelaje para campañas publicitarias entre otras actividades relacionadas a la misma.

2016 - Luifa Galesio

Luifa-Galesio-Gran-Hermano.jpg

Luego de ponerle un freno a su carrera deportiva, Luifa se metió en la casa para convertirse en el campeón del certamen que conducía Jorge Rial por la pantalla de América TV. Aquella edición la ganó luego de pelear en la final con Ivana Icardi, la hermana del jugador Mauro Icardi.

Tras la obtención del título cobró 500 mil pesos y se sumó al plantel de Arsenal de Sarandí. Luego continuó su carrera en Italia hasta la actualidad, donde lleva una vida junto a su pareja Denise Canas oriunda de mencionado país.

2015- Francisco Delgado

Francisco Delgado, quién tenía 29 años cuando salió campeón, era licenciado en Educación Física. Tras ganar el certamen donde había como premio 500 mil pesos, pero retiró 457.429 por las sanciones recibidas en el desarrollo de la edición, tuvo relación con dos mujeres del espectáculo: mantiene un hijo en común con la bailarina Gisela Bernal y una hija con Barby Silenzi.

Mientras tanto vive en México trabajando como instructor de buceo.

2011-2012 - Rodrigo Fernández Rumi

Fue el ganador más joven del reality teniendo 19 años cuando ingresó a la casa. Ganó el certamen, y luego vivió en Suiza, España y Estados Unidos.

Tuvo trabajo como actor para Disney Channel y Disney +, en una serie con temática K-Pop que se estrenó a fines de 2023. Dos años más tardes volvió a la Argentina y fundó una agencia de mareting para influencer llamada MyAnnita

2010-2011 - Cristian U

Cristian U.jpg Cristian U

Polémico si los hay. Una de las ediciones que quedó marcada por su estilo convincente para jugar y el poder sobre el resto de los participantes. Afuera de la casa, supo capitalizar su fama durante largos años: pasó por el Bailando por un Sueño y fue panelista de Gran Hermano en varias ediciones.

A su vez, Cristian U tiene un currículum variado: se probó como cantante y fue colaborador en la campaña política de Sergio Massa en el Frente Renovador durante 2015. En la actualidad es DJ y productor, trabajando tanto en Argentina como en España.

2007 - Esteban "Bam Bam" Morais, Diego Leonardi y Marianela Mirra

El 2007 fue histórico para el formato debido a que tuvo tres ediciones en un mismo año, siendo Marianela Mirra quien quedó en la historia por una polémica traición a Diego Leaonardi, un ex preso que había sido su mano derecha en la casa. En aquella oportunidad fue acreedora de $100.000.

Actualmente es pareja del ex gobernador de la provincia de Salta José Alperovicha, condenado por abuso sexual de su sobrina.

Luego, aquel jugador que fue traicionado por Mirra volvió al certamen del Gran Hermano: Famosos y lo ganó. Tras su participación fue cantante de cumbia y vendía viandas. En 2025 fue parte de La noche de los ex, el programa de análisis de exjugadores.

Bam Bam ganó la última edición de aquel año. Fue parte del Patinando por un sueño con, romances del mundo del espectáculo. Luego se convirtió en empresario gastronómico y, también, adquirió un complejo de vacaciones en Villa Carlos Paz, Córdoba, pero terminó vendiéndolos.

Ahora es dueño de un local de estética vehicular y una importadora. Hace algunas semanas sufrió un incendio en su domicilio que preocupó a todos.

2002-2003 - Viviana Colmenero

Fue la tercera temporada del reality. Quedó en el recuerdo cuando en el interior de la casa, a 30 años, contó que era trabajadora sexual. 20 años más tarde de su participación, fue panelista del exitoso programa LAM pero no logró encajar con sus compañeras.

Es dueña de un local de indumentaria y accesorios y conduce un programa en la plataforma Youtube.

2001 - Marcelo Corazza y Roberto Parra

Marcelo Corazza detenido.jpg Marcelo Corazza detenido por una causa de trata de personas y corrupción de menores. Foto: Policía CABA.

Roberto Parra debía recibir el premio de 200.000 dólares por haber ganado el certamen, pero el "corralito" anunciado por el ministro de Economía Domingo Cavallo el 1 de diciembre de 2001, generó que solo retire una cifra minúscula en la comparación.

Es dinero fue invertido en una fábrica textil que aún mantiene en funcionamiento y de la cual vive.

Previo a eso, Marcelo Corazza fue el nombre que ganó el primer certamen que tuvo el formato tras superar en la final a Tamara Paganini y Gastón Trezeguet, otro jugador recordado por su estilo de juego.

Tras su victoria, continuó en el formato pero como productor hasta 2023. Ese año fue el fin de su rol en el programa debido a que fue arrestado tras ser acusado de ser miembro de una asociación ilícita que explotaba sexualmente a niños.