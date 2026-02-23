Robbie Williams regresa a la Argentina: cuándo, dónde y cómo adquirir las entradas

Su último show en Argentina fue en octubre de 2006. El artista inglés presentará su nuevo disco Britpop.

A 20 años de su última presentación en Argentina, Robbie Williams regresa al país en un show único donde se reencontrará con sus fanáticos. La figura del pop presentará su nuevo disco Britpop y los clásicos de su carrera.

Robbie consiguió su 16° álbum número 1 en el Reino Unido en enero de 2026 con su nuevo material, rompiendo el récord histórico del arte con más álbumes número 1 en el Reino Unido.

El tour que lo traerá a la Argentina el próximo 1 de octubre en el Movistar Arena ya pasó el año pasado en el Reino Unido. En estos conciertos, el artista interpretó canciones de Britpop junto con una selección de éxitos de toda su carrera, incluyendo “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Strong”, “She’s The One”, “Feel” y “Angels”.

Cuándo y donde comprar las entradas

La preventa exclusiva comenzará este martes 24 de febrero a las 12, mientras que la venta general será el jueves 26, a partir de las 12 a través de la página oficial de Movistar Arena. Por el momento, se desconoce el valor de las entradas.

Qué le pasa a Robbie Williams

Robbie Williams atraviesa un momento crítico de salud y en una entrevista en The Sun contó que un tratamiento para bajar de peso le provocó pérdida de visión.

El relato del cantante británico despertó fuerte preocupación entre quienes siguen de cerca su vida personal y profesional que estuvo marcada por el abuso de drogas, la depresión y otras afecciones.

“Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se informen bien. Fui de los primeros en vacunarme, pero también estoy notando que mi vista no es muy buena”, comentó en el diario sobre los efectos adversos del consumo de semaglutida, comercializada como Ozempic.

En su relato, contó que no distingue caras en el público de sus conciertos y que, recientemente, fue a un partido de fútbol y los jugadores se le presentaron como “manchas en un campo verde”. De hecho, en más de una oportunidad se mostró en público con lentes con aumento.

El descargo de Robbie coincide con otros usuarios que han detectado el mismo problema. “Todo el mundo lo está experimentando, porque cuando les digo: “veo borroso”, me responden “Mierda!” ¿Eso es lo que pasa?”, dijo el cantante que en 2023 había alabado los beneficios de las inyecciones y hasta las tildó de “milagro navideño”.