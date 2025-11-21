Preocupación por la salud de Robbie Williams: el anuncio del cantante

El cantante británico dio una entrevista en The Sun y contó que un tratamiento para bajar de peso le trajo serias complicaciones de salud.

Robbie Williams atraviesa un momento crítico de salud y en una entrevista en The Sun contó que un tratamiento para bajar de peso le provocó pérdida de visión.

El relato del cantante británico despertó fuerte preocupación entre quienes siguen de cerca su vida personal y profesional que estuvo marcada por el abuso de drogas, la depresión y otras afecciones.

“Quiero advertir a quienes lean esto sobre los posibles riesgos, para que se informen bien. Fui de los primeros en vacunarme, pero también estoy notando que mi vista no es muy buena”, comentó en el diario sobre los efectos adversos del consumo de semaglutida, comercializada como Ozempic.

En su relato, contó que no distingue caras en el público de sus conciertos y que, recientemente, fue a un partido de fútbol y los jugadores se le presentaron como “manchas en un campo verde”. De hecho, en más de una oportunidad se mostró en público con lentes con aumento.

El descargo de Robbie coincide con otros usuarios que han detectado el mismo problema. “Todo el mundo lo está experimentando, porque cuando les digo: “veo borroso”, me responden “Mierda!” ¿Eso es lo que pasa?”, dijo el cantante que en 2023 había alabado los beneficios de las inyecciones y hasta las tildó de “milagro navideño”.