El llanto de Maxi López en MasterChef y la propuesta que le hizo Wanda Nara

El participante del programa de cocina rompió en llanto al hablar de sus hijos luego de que lo visiten en el capítulo del programa.

Maxi López rompió en llanto durante la transmisión de un nuevo capítulo de MasterChef Celebrity que contó con un aliciente particular que hizo emocionar a todos en el estudio. Es que durante la propuesta para cocinar, los participantes tuvieron la presencia y colaboración de los hijos Valentino, Constantino y Benedicto .

A la hora de expresarse en la presentación de su plato ante el jurado, Maxi exhibió su emoción al ser consultado por la madre de sus hijos y conductora del programa Wanda Nara sobre lo más dificil de vivir lejos de los hijos: “Que te la pasás extrañándolos. Allá y acá” , dijo entre lágrimas.

Rápidamente Wanda acompañó: "Ay, no me hagas llorar, Maxi . No llores que los chicos están todos bien y eso es lo más importante".

Embed

"Trato de estar presente acá y allá pero me cuesta. Es difícil. Este plato está hecho con amor", dijo mientras se secaba las lágrimas. "Cuando estoy acá, extraño a mi hija (Ellen) y cuando estoy allá, extraño a mis hijos acá", se sinceró.

"¿Y qué hay que hacer para tener a todos juntos? ¿Cómo podemos hacer?", preguntó Wanda entendiendo la situación. Mientras que Maxi confesó: "Voy a tener que tomar una decisión, no se. Me gustaría tenerlos a todos juntos".

Maxi-Hijos.Masterchef

Sorpresa e indignación tras la última gala de eliminación de MasterChef Celebrity

Este miércoles, el jurado de MasterChef Celebrity puso a prueba a los 10 participantes que no tuvieron su mejor semana y uno de ellos quedó fuera de la competencia.

Julia Calvo, Alex “Pelao”, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Eugenia Tobal y Walas se pusieron a prueba ante las exigencias del jurado que terminó eliminado al cantante.

El desafío era preparar una cookie XL creada por Damián Betular. La preparación fue guiada por el mismísimo pastelero que con un megáfono daba instrucciones de cómo hacer la receta. La memoria y la falta de atención les jugaron una mala pasada a algunos participantes.

Los famosos fueron pasando por delante del jurado, mostrando sus caras de alivio al ser aprobados o desaprobados. En tanto que Walas, Susana Roccasalvo y Alex Pelao quedaron en la cuerda floja y los tres peores platos de la gala de eliminación.

Alex Pelao fue el primero en ser salvado por el jurado y el mano a mano quedó entre Susana Roccasalvo y Walas siendo este último eliminado. El cantante de Masacre que había entrado en reemplazo del renunciado Pablo Lescano se mostró agradecido y feliz por su paso por la competencia.

Embed

“Muchísimas gracias por aguantarme hasta acá, a esta altura. Bastante duré, pero el placer fue mío de haberlos conocido a ustedes, chefs”, dijo antes de dejar su delantal.

Los memes tras la eliminación de Walas

Su salida fue tendencia en redes sociales y los usuarios mostraron su indignación por la decisión que tomaron los jurados de MasterChef Celebrity. “Todo es bronca y dolor”, “No miro más el programa”, “No lo conocía y lo terminé amando”, fueron algunos de los comentarios en las redes.

IMG_3094

IMG_3093

IMG_3092