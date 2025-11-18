El fuerte cruce entre Chino Leunis y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

El conductor no convenció al jurado con su presentación y se calentó en pleno programa con un cruce inesperado con Martitegui.

Este lunes en la nueva edición de MasterChef Celebrity hubo un cruce inesperado entre Leandro “ Chino” Leunis y Germán Martitegui. El jurado más polémico del reality de Telefe criticó negativamente el aspecto de su plato y el conductor estalló.

Los participantes debían cocinar saltimbocca a la romana con alcauciles, un plato solicitado por Donato de Santis quien brindó los ingredientes y la receta, pero no reveló el aspecto del plato hasta que finalizaron de cocinar.

La devolución para el participante fue letal y se calentó cuando Martitegui señaló que la presentación no era la esperada. El problema fue que El Chino cortó la carne de forma cuadrada y llamó su plato “tatami” haciendo referencia al corte.

Germán fue crítico con la presentación del plato y aseguró que estuvo muy lejos de la versión original y que “el pasto original no lo vi nunca”.

“No es justo que me haga una observación de un plato que no vimos, no es justo, lo digo con respeto”, respondió Leunis a la devolución del jurado.

Ante el enojo del participante, Martitegui aclaró: “Te digo que el nombre lo condiciona en medida que define la forma que cortás la carne”.

El ida y vuelta no terminó hasta que Wanda Nara puso paños fríos a la situación y remarcó que ambos decían lo mismo, pero de manera diferente por el corte de la carne.

“Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”, sentenció Germán.