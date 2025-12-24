Así explotó un camión cisterna de combustible en una autopista de Italia

Transportaba gas licuado de petróleo (GLP) e impactó contra otro vehículo de carga que se encontraba detenido en una congestión vehícular.

La explosión del camión cisterna se produjo en la autopista A1 Nápoles–Milán, en Italia.

Un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) se incendió y explotó tras chocar con otro vehículo de carga que permanecía detenido en una congestión vehicular, en una autopista de Italia . El impactante hecho obligó al cierre total del corredor durante varias horas.

El episodio se registró poco después de las 17 de este martes en la autopista A1 Nápoles–Milán , a la altura del área de servicio de Teano, entre los peajes de Caianello y Capua, en sentido al sur del país europeo.

En el momento del accidente, numerosos vehículos se encontraban detenidos en una fila, lo que incrementó el riesgo potencial del siniestro. Desde uno de ellos, de hecho, se tomaron las imágenes que se expandieron rápidamente en las redes sociales.

En esos videos se ve el momento en el que ocurre la gran explosión, con llamas que se elevaron rápidamente y alcanzaron ambos carriles de la autopista.

— ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) December 23, 2025

Afortunadamente, pese a la violencia y peligrosidad del incidente, solo hubo que lamentar dos personas heridas: según se supo luego, se trató de los conductores de los dos vehículos involucrados, quienes recibieron atención médica en el lugar.

Cómo fue el accidente y las hipótesis sobre su origen

El siniestro vial, específicamente, fue protagonizado por dos vehículos de gran porte, entre ellos el camión cisterna que transportaba GLP. Tras el impacto inicial entre ambos, el vehículo cisterna se incendió y, posteriormente, se produjo la explosión.

El resto de los automovilistas que se encontraban detenidos logró mantenerse a una distancia prudencial, sin que se registraran lesiones adicionales entre quienes circulaban por la zona al momento del estallido.

Teano (CE), Dopo un tamponamento tra mezzi pesanti lungo autostrada #A1, #incendio a una cisterna di GPL: i #vigilidelfuoco hanno evacuato l'area, compresi due autogrill, successivamente l'esplosione. In corso messa in sicurezza e bonifica area [#23dicembre 20:30] — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 23, 2025

La Policía de Tránsito inició las actuaciones correspondientes para tratar de establecer las causas del choque y las circunstancias que derivaron en el incendio y la posterior explosión del camión cisterna.

Operativo de emergencia y situación del tránsito

La autopista permaneció completamente bloqueada durante más de dos horas en ambas direcciones y recién dos horas después del accidente se habilitó parcialmente el carril en sentido norte, luego de concluir las tareas iniciales de seguridad y control del área afectada.

En ese lapso, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó ambulancias, dotaciones de Bomberos y personal de la sucursal de Cassino de Autostrade per l’Italia.

Como consecuencia del corte, se registraron filas de vehículos que alcanzaron hasta tres kilómetros de extensión.

Bomberos italia Tras la explosión del camión, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó ambulancias y dotaciones de Bomberos.

El tránsito fue desviado hacia rutas estatales alternativas mientras se desarrollaban las tareas de extinción del fuego, remoción de los vehículos siniestrados y verificación de daños en la calzada.

De acuerdo con lo informado por medios locales italianos, entre ellos CasertaNews, “el tramo entre Caianello y Capua fue cerrado temporalmente en ambos sentidos debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 709 en dirección a Nápoles”.

Qué es el GLP y por qué implica un alto riesgo

El gas licuado de petróleo (GLP) es una mezcla compuesta principalmente por propano y butano que, bajo presión moderada (y en algunos casos con enfriamiento), se transforma en líquido, lo que permite su transporte y almacenamiento en grandes volúmenes.

En estado líquido, el GLP ocupa considerablemente menos espacio que en forma gaseosa, razón por la cual se utiliza de manera extendida para abastecer cocinas, sistemas de calefacción, procesos industriales y, en determinados países, como combustible vehicular.

Esta característica, sin embargo, implica un riesgo elevado en caso de incendios o colisiones, debido a su alta inflamabilidad cuando se libera y entra en contacto con una fuente de ignición.