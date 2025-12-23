Un colectivo fuera de control con 25 personas a bordo cayó por un barranco de 50 metros

Antes de precipitarse al vacío, el vehículo chocó con una camioneta y luego con una casa en Medellín. Hubo al menos 12 personas heridas.

El alcalde de Medellín dijo que el colectivo se precipitó a un abismo de aproximadamente 50 metros.

Un colectivo fuera de control con 25 personas a bordo y una ruta altamente peligrosa fueron la combinación perfecta para que en Medellín, Colombia , se registrara un terrible accidente que dejó a aquel vehículo en el fondo de un barranco tras una caída desde unos 50 metros , luego de impactar inicialmente contra una camioneta y posteriormente con una casa.

El accidente ocurrió en el kilómetro 3 de la vía Medellín-Santa Elena, en la jurisdicción del corregimiento de Santa Elena, al este de la capital antioqueña. Allí, a las 11.31 de este lunes, según detalló el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez , se produjo este impactante incidente que no dejó víctimas fatales de milagro.

El colectivo, que cubría la ruta Rionegro-Medellín, chocó en primera instancia con un camión tipo furgón, que quedó volcado en la carretera , y luego con una vivienda que no presentó afectación estructural . La secuencia pudo verse en un video que se hizo viral en las redes sociales y que dio cuenta de la violencia del hecho.

Según Gutiérrez, al menos doce personas resultaron heridas. Seis de ellas fueron atendidas y dadas de alta en el sitio, mientras que el resto fue trasladado a distintos centros asistenciales para una mejor evaluación.

En ese último grupo, según medios locales, se encontraba un peatón de 80 años que sufrió heridas de consideración. El hombre, que caminaba por la zona cuando se produjo la colisión, fue trasladado a la Clínica El Rosario, donde se encontraba en estado delicado.

El momento del violento choque y la caída del colectivo

Las imágenes que circularon por internet muestran al colectivo transitando a gran velocidad e impactando contra una camioneta que estaba adelante, para iniciar después su importante descenso por el abismo.

Un grupo de personas que se encontraba en la vereda fue testigo del hecho. Al sentir el estruendo, algunos de ellos se llevaron las manos a la cabeza y a la cara, como una muestra de incredulidad ante el terrible accidente.

Posteriormente llegaron al lugar 20 unidades de bomberos, 6 ambulancias, una decena de policías y 5 agentes de tránsito, que cortaron la circulación en la zona para que trabajaran con tranquilidad todos ellos, junto a 3 máquinas de los Bomberos de Medellín.

Al parecer, según el video, el conductor no llegó a accionar a tiempo los frenos. Ante esa evidencia, los investigadores intentaban determinar si se trató de una falla mecánica, de un error humano, o de ambas cuestiones a la vez.

La flamante esposa que salvó su vida en el accidente

En el momento del siniestro vial, detrás del colectivo venía un joven en una moto que vio como el vehículo rojo iniciaba su descenso por el barranco. El motociclista era José David Herrera y el sábado se había casado con Ximena Zapata, quien viajaba en el bus accidentado y llevaba entre sus pertenencias el vestido que usó en la boda.

“Gracias a Dios no le pasó nada. Solo sufrió una contusión en el brazo y raspaduras muy leves”, maniestó herrera al medio Mi Oriente.

Medellin 2 El colectivo quedó volcado tras un violento descenso por un barranco en Medellín: solo hubo 12 heridos.

Además, reveló que su flamante esposa se salvó de milagro. “Ella me contó que un palo pasó entre el chofer y ella”, graficó.

“El vestido está lleno de aceite. Nosotros el sábado nos casamos y fue un momento muy duro (el accidente). No veo otra explicación, creo que Dios la salvó”, destacó el joven.

Una tragedia reciente en Colombia

Hace poco más de una semana, un episodio parecido se convirtió en tragedia en Colombia. Fue cuando un micro que trasladaba a un grupo de jóvenes a un viaje de egresados se precipitó por un barranco en la vía Belén, en el sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza.

El accidente causó la muerte de al menos 17 personas, incluido el conductor, y generó una fuerte conmoción en la comunidad.