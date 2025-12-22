Brutal crimen en un lujoso hotel de Dubái: hallan a una azafata con 15 puñaladas

La víctima, una mujer rusa de 25 años, fue hallada con múltiples heridas de arma blanca en una habitación. Hay un sospechoso detenido.

El sospechoso del crimen que estremeció a Dubái es el exmarido de la víctima.

Un crimen ocurrido en uno de los hoteles más exclusivos de Dubái generó conmoción y abrió una investigación por homicidio. Una azafata rusa de 25 años fue encontrada sin vida dentro de una habitación, con al menos 15 puñaladas en distintas partes del cuerpo .

Las autoridades confirmaron que hay una persona detenida y avanzan en el esclarecimiento de un hecho que presenta características de extrema violencia. El sospechoso fue detenido cuando volvía a San Petersburgo, pocas horas después del crimen.

Las cámaras de seguridad del hotel fueron clave para identificar al sospechoso. La Policía de Dubái avisó a las autoridades rusas, que lograron arrestarlo.

En las imágenes que se conocieron se lo ve bajo custodia con sombrero y máscara.

Quien es el principal sospechoso del crimen de la azafata

El principal sospechoso, es exmarido de la víctima, Albert Morgan, un asesor legal de 41 años, fue detenido por las autoridades rusas a su regreso a San Petersburgo horas después del crimen. Las imágenes del arresto muestran a Morgan usando un sombrero y una máscara mientras es conducido a un tribunal ruso bajo custodia. Anastasia trabajaba para la aerolínea Pobeda, propiedad de Aeroflot, aunque su aspiración era formar parte de la tripulación de aviones privados.

Según las investigaciones, Morgan logró acceder a la habitación de Anastasia mediante un engaño. Supuestamente, se hizo pasar por un cliente del hotel, robando una bata de la lavandería y convenciendo a una camarera para que abriera la puerta de la habitación, alegando que había olvidado su llave.

El personal del hotel descubrió el desgarrador crimen unas horas más tarde. La Policía de Dubai fue capaz de identificar al sospechoso gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento y notificó a las autoridades rusas, que procedieron con su arresto. Además, se supo que, antes de ser detenido, Morgan había solicitado ser enviado a la guerra contra Ucrania, un elemento que añade un matiz extraño al caso.

Cómo es la vida de una azafata argentina y cuánto gana en Dubái

Meses atrás Victoria, una azafata argentina radicada en Dubái, fue furor en TikTok al contar los detalles de su trabajo en Emirates. En su video, explicó cuánto gana por mes, qué beneficios recibe y cómo es la vida de una tripulante en una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo.

La revelación despertó curiosidad y controversia entre los usuarios, que compararon sus ingresos con los de empleados del sector aéreo en Europa y América Latina.

El video de Victoria, grabado mientras se preparaba para un vuelo a Estados Unidos, captó la atención de la audiencia al abordar de manera directa un tema que, según ella, suele evitarse en el sector: el sueldo de las tripulantes de cabina.

Su franqueza y la claridad con la que desglosó su salario y los beneficios asociados a su puesto en Emirates generaron una ola de comentarios y reacciones, impulsando la conversación sobre las condiciones laborales en la industria aérea.

Sueldo y beneficios

En su publicación, Victoria detalló que el salario base de una azafata en Emirates es de USD 1.200 mensuales, a lo que se suman pagos por horas de vuelo que varían según la cantidad de trayectos asignados cada mes.

La compañía también especifica el salario en Dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (AED), la moneda oficial del país, cuyo valor aproximado es AED 3,67 por cada dólar estadounidense. El salario básico asciende a AED El testimonio de una tripulante de Emirates desató controversia al exponer incentivos y diferencias laborales con Europa, generando comparaciones sobre el atractivo de trabajar en la industria aérea de Oriente Medio mensuales, con un pago adicional de AED 69,6 (USD 18,95) por cada hora de vuelo (generalmente entre 80 y 100 horas al mes), lo que lleva el promedio mensual a unos AED 11.244, equivalentes a unos USD 3.061.

Victoria destacó el paquete de beneficios ofrecido por la empresa. Emirates cubre el alojamiento en Dubái y el transporte desde y hacia el aeropuerto, lo que elimina dos de los principales gastos fijos para el personal de cabina. La tripulación accede a descuentos en vuelos de Emirates y de otras aerolíneas, así como en hoteles internacionalmente. Los empleados y sus familias pueden disfrutar de viajes gratuitos o a precios reducidos, además de no abonar alquiler ni transporte hasta su lugar de trabajo.