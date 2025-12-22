Lo detuvieron por un robo, sacó un arma y le gatilló a un policía dentro de un supermercado

El hecho ocurrió en el interior de una tienda en Ohio y quedó registrado por la cámara corporal del agente, que se salvó por un hecho fortuito.

El policía se salvó porque el disparo no salió: el arma no funcionó.

Un joven que había sido detenido por un robo dentro de un supermercado, sorpresivamente sacó un arma y gatilló en dirección a un policía a corta distancia. El hecho ocurrió en Estados Unidos y fue registrado por la cámara corporal utilizada por un agente que salvó su vida de milagro.

Según informó la Policía de Canton, ciudad ubicada en el estado de Ohio, el disparo no salió únicamente porque el arma no funcionó. El agente indicó posteriormente que el sospechoso intentó accionar el arma mientras le apuntaba directamente a la cabeza , aunque afortunadamente para él no pudo concretar sus intenciones.

El acusado fue identificado como Shane Newman, de 21 años , quien se encontraba junto a una joven llamada Katarina Jeffrey, de 23 . Ambos fueron interceptados tras ser detectados por personal de seguridad del comercio cuando intentaban salir del local con mercadería por la que no habían pagado.

El policía trasladó a los sospechosos a una oficina interna del supermercado destinada a prevención de pérdidas, y allí fue donde se generó aquel tenso momento.

La inesperada y violenta reacción del sospechoso

Según la cámara que el policía llevaba instalada en su vestimenta, el encuentro inicial con los sospechosos fue tranquilo. El agente le preguntó a Newman si tenía algún objeto que la policía debiera conocer y el joven respondió que solo llevaba un teléfono celular. Instantes más tarde, de acuerdo con un informe citado por Fox 8, entregó voluntariamente un recipiente que contenía drogas ilegales.

Mientras permanecían sentados en un sofá dentro de la oficina, Jeffrey consultó si iban a ser llevados a la cárcel. El policía respondió: "No, a menos que ocurra algo loco". En la misma oficina, Newman también intercambió comentarios con un empleado del local sobre el intento de robo.

HEART-STOPPING MOMENT: A suspected shoplifter allegedly pulled a gun on a police officer inside an Ohio Walmart.

Shane Newman, 21, has reportedly been charged with attempted murder and felonious assault on a police officer, court records show.



Shane Newman, 21, has reportedly been charged with attempted murder and felonious assault on a police officer, court records show. pic.twitter.com/j3TTnAwuob — Fox News (@FoxNews) December 21, 2025

Posteriormente llegó el momento de mayor tensión. Después de unos segundos en silencio, Newman introdujo lentamente la mano en su mochila, extrajo un arma y apuntó directamente al policía.

A su lado, Jeffrey reaccionó y exclamó: "¡No, no, no, no, no, no!". El agente alcanzó a decir "¡Oye!".

La intervención de un guardia de seguridad del supermercado fue clave, porque se abalanzó sobre Newman y logró quitarle el arma, mientras el policía desenfundaba su propia pistola. Jeffrey se desplazó hacia el otro extremo de la oficina y el sospechoso fue reducido y, finalmente, esposado.

Qué dijo el policía apuntado

Después de superar los instantes de incertidumbre en los que su vida estuvo en riesgo, el policía le contó a su superior que Newman "sacó el arma, le apuntó a la cabeza y apretó el gatillo”, aunque la bala no salió.

También explicó que había decidido no abrir fuego por temor a herir a un empleado del comercio y reconoció que no detectó el arma durante la revisión inicial.

Fox 8 informó, además, que minutos antes del intento de disparo el policía había verificado que Newman tenía una orden de arresto activa y figuraba como “armado y peligroso”.

Supermercado ohio El intento de robo ocurrió en un supermercado de Ohio, en Estados Unidos.

El joven ahora enfrenta cargos por intento de asesinato, agresión criminal a un agente de paz, robo y posesión agravada de drogas, se encuentra detenido en la cárcel del condado de Stark con una fianza fijada en un millón de dólares

Las autoridades señalaron que, debido a sus antecedentes penales, también fue acusado de posesión de armas bajo discapacidad.

Por su parte, Jeffrey fue acusada de complicidad en robo y posesión de armas bajo custodia, luego de que la policía informara que llevaba dos cartuchos calibre 9 milímetros.

La palabra oficial de la Policía local

El jefe de policía de Canton, John Gabbard, se refirió al episodio en un comunicado oficial. "Este incidente es un recordatorio de la amenaza siempre presente de violencia contra los agentes de policía y de la amable provisión de la protección de Dios”, dijo.

Por su parte, un portavoz de Walmart también se refirió al episodio, en declaraciones a Daily Mail: "La seguridad de nuestros clientes y asociados es siempre una máxima prioridad. Estamos orgullosos de la valiente acción que nuestro asociado de protección de activos tomó para garantizar la seguridad de todos en nuestra tienda. Seguiremos colaborando con la policía en la investigación".