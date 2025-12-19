Un histórico piloto de NASCAR murió junto a su familia en un accidente aéreo en Estados Unidos

Greg Biffle viajaba con su esposa, su hija de 14 años y su hijo de 5 cuando el avión se estrelló en Carolina del Norte. El accidente dejó en total 7 muertos.

El avión había despegado minutos antes del accidente y se estrelló cuando regresó al aeropuerto para aterrizar nuevamente.

Un histórico piloto de NASCAR murió junto a su familia en un accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte , al sudeste de Estados Unidos . Las autoridades confirmaron que Greg Biffle viajaba a bordo de un avión privado que se estrelló el jueves en Statesville, provocando la muerte de las siete personas que se encontraban en la aeronave.

El incidente se produjo durante el aterrizaje en el aeropuerto regional de aquella ciudad, ubicada al norte de Charlotte. El impacto causó un incendio de gran magnitud en la pista, cuyas imágenes fueron difundidas por cadenas de televisión estadounidenses.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte informó que el avión, registrado por GB Aviation Leasing, había despegado minutos antes , pero regresó con la intención de aterrizar nuevamente. Por causas que aún se investigan, la maniobra no pudo completarse y el avión se estrelló.

Biffle tenía 55 años y viajaba junto a su esposa, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos, Emma (de un matrimonio anterior con Nicole Lunders) y Ryder, de 5 y 14, respectivamente.

Greg biffle 2 En el accidente murieron el piloto de NASCAR y otras seis personas, incluyendo a su esposa y sus dos hijos.

Las otras víctimas fueron identificadas como Dennis Dutton, su hijo Jack, y Craig Wadsworth, todos vinculados a la comunidad de NASCAR, según un comunicado conjunto difundido en nombre de las familias afectadas.

El momento del accidente y hacia dónde se dirigían Biffle y su familia

El momento del impacto del avión Cessna Citation con matrícula N257BW quedó registrado en videos que se expandieron rápidamente por las redes sociales. Las imágenes dan muestra del momento del impacto de la aeronave con la pista y, posteriormente, de los instantes que queda envuelto en llamas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBSEveningNews/status/2001809861210743157%20&partner=&hide_thread=false Seven people on a business jet that crashed Thursday at Statesville Regional Airport in North Carolina have died, the State Highway Patrol said. NASCAR driver Greg Biffle, 55, his wife Cristina and their children were among those on the plane. https://t.co/4IQnrYchn7 pic.twitter.com/HCdnIgzVei — CBS Evening News (@CBSEveningNews) December 19, 2025

El youtuber Garrett Mitchell fue uno de los primeros que confirmó públicamente que la familia Biffle estaba en el avión accidentado. De hecho, contó que se dirigían hacia su casa cuando se estrellaron.

"Lamentablemente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... porque iban a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Lamento mucho compartir esto”, escribió en Facebook.

En otras publicaciones posteriores, Mitchell mostró la relación que los unía a ambos y manifestó que la muerte de Biffle es una noticia difícil de digerir.

Filántropo y amante de los autos de carrera: quién era Gregg Biffle

Greg Biffle fue elegido en 2023 como uno de los 75 mejores pilotos en la historia del NASCAR. El nacido en Vancouver, Washington, compitió durante 18 años en las principales categorías del automovilismo estadounidense y participó en más de 800 carreras en las tres series nacionales.

En el año 2000 fue campeón de la Truck Series, mientras que dos años más tarde repitió el logro en la Serie Xfinity. Esto lo convirtió en el primer piloto en lograr ambos títulos.

En total, el apodado “The Biff” obtuvo 54 victorias en los circuitos nacionales de NASCAR, incluidas 19 en la Serie de la Copa, en 515 participaciones, casi todas con el propietario de equipo Jack Roush. Su mejor temporada fue en 2005, cuando finalizó segundo en el campeonato detrás de Tony Stewart.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NASCAR/status/2001772085983744220%20&partner=&hide_thread=false The NASCAR family is devastated at the loss of Greg Biffle, who was one of our 75 greatest drivers and became known for his relentless post-career humanitarian work.



We extend our deepest condolences. pic.twitter.com/Q7nh6ug1iW — NASCAR (@NASCAR) December 18, 2025

“La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria tras el fin de su carrera. Expresamos nuestras más profundas condolencias”, expresó la organización a través de un comunicado oficial.

En 2024, ya retirado (aunque regresó en 2022 para disputar cinco carreras, incluida Daytona), Biffle participó activamente en tareas de asistencia en oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, enviando helicópteros a comunidades montañosas remotas y devastadas para la entrega de suministros y recursos.

“La razón por la que sigo adelante es que la gente todavía necesita ayuda, y no quiero abandonar a nadie. Por eso sigo aquí”, declaró entonces, quien fuera reconocido reconocido con el Premio NMPA Myers Brothers.

Biffle 4 Biffle fue elegido en 2023 como uno de los 75 mejores pilotos en la historia del NASCAR.

Ese año, además, fue incluido en la lista de nominados para ingresar al Salón de la Fama del NASCAR. El reconocimiento tuvo lugar en el Darlington Raceway, donde consiguió dos de sus mayores victorias en la Cup Series en años consecutivos (2005 y 2006), en la Southern 500.

“Greg era mucho más que un piloto campeón; era un miembro muy querido de la comunidad de la NASCAR, un competidor formidable y un amigo para muchos. Su pasión por las carreras, su integridad y su compromiso con los aficionados y sus compañeros competidores dejaron una huella imborrable en el deporte”, completó NASCAR en el mismo texto oficial.

Investigación del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que desplegó un equipo especializado para investigar el accidente del avión, un Cessna Citation C550.

Medios locales señalaron que al momento del vuelo se registraban condiciones meteorológicas adversas en la zona, un factor que será analizado como parte de la investigación técnica.