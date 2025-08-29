El hecho se produjo en la ciudad de Radom, donde la víctima, de 35 años, realizaba una práctica con vistas a un espectáculo aéreo.

Quién era el piloto que murió al estrellarse con su avión de combate en Polonia y qué se sabe del accidente.

El piloto de un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia murió tras estrellarse en el centro de ese país, mientras realizaba una serie de ensayos como preparación para el Espectáculo Aéreo Internacional Radom 2025, una de las citas aeronáuticas más importantes de Europa.

El accidente se registró en el aeropuerto de Sadków cuando el caza cayó repentinamente mientras realizaba una maniobra acrobática , impactó contra la pista y explotó. La secuencia se viralizó a través de distintos videos publicados en las redes sociales.

“Es una noche trágica para la Fuerza Aérea Polaca”, declaró a la cadena TVN 24 el ministro de Servicios Especiales, Tomasz Siemoniak, sobre la trágica muerte del experimentado piloto Maciej "Slab" Krakowian , del equipo de demostración del F-16 Tiger.

En la misma dirección se expresó el vocero del Gobierno polaco, Adam Szlapka, quien también confirmó la noticia en redes sociales. “Tragedia en Radom, durante los preparativos para la exhibición aérea, un F-16 se ha estrellado. Lamentablemente, el piloto ha fallecido”, escribió el funcionario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoEConflicto/status/1961139648815612246&partner=&hide_thread=false #URGENTE | F-16 se estrelló durante una práctica para el Salón Aeronáutico de Radom en Polonia. Imagenes desde otro ángulo. pic.twitter.com/NRJkAbMZpo — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) August 28, 2025

Por su parte, el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, aseguró que se iniciará una investigación para determinar las causas de la tragedia en la ciudad de Radom, ubicada a unos 100 kilómetros de Varsovia, debido a que, por el momento, no se conocen las causas del accidente.

El piloto se preparaba para el espectáculo aéreo de Radom 2025

La exhibición de Radom 2025, que se celebra de manera bienal desde 1991 y es considerada una vitrina clave de la aviación polaca, estaba programada para el 30 y 31 de agosto en el aeropuerto de Sadków. El evento congrega a más de 150 aeronaves provenientes de 20 países y generalmente cuenta con una asistencia que supera las 150.000 personas.

En esta oportunidad, estaba prevista la participación de escuadrones y aeronaves de gran prestigio internacional, entre ellos los Red Arrows del Reino Unido, el Rafale Solo Display de Francia, un Eurofighter C.16 del Ala 14 del Ejército del Aire de España y aviones de Estados Unidos, Italia, Alemania, Suecia y Grecia.

Según se anunció, la exhibición iba a incluir la despedida oficial de los Su-22 de la Fuerza Aérea de Polonia, que realizarán su último vuelo operativo antes de ser retirados definitivamente del servicio. También se celebraba el 85.º aniversario de la Batalla de Inglaterra y el centenario de la Academia de la Fuerza Aérea.

Debido a este fatal incidente, el espectáculo aéreo se canceló y los organizadores ofrecen reembolsos de las entradas.

Quién era el piloto que murió en el accidente

Maciej "Slab" Krakowian era uno de los pilotos más experimentados del equipo de demostración del F-16 Tiger. Formado en Estados Unidos, fue instructor y líder de entrenamiento, y acumulaba más de 1400 horas de vuelo, 1200 de las cuales las había realizado en el F-16. Actualmente, servía en la 31ª Base de Aviación Táctica de Poznan-Krzesiny y también era el líder del F-16 Tiger Demo Team, una escuadrilla acrobática que representa internacionalmente a las Fuerzas Aéreas de Polonia.

En los días previos a la tragedia, anunció que el espectáculo de este fin de semana sería “único”. "La velocidad, el ruido y las maniobras están prácticamente al límite de esta aeronave", dijo en una rueda de prensa.

Piloto polonia port 1

"Veremos tripulaciones de vuelo en el aire, pero requiere el trabajo, el compromiso y la experiencia de muchas personas en tierra", señaló Krakowian, quien tenía dos hijos y hacía tres semanas había sido reconocido con un premio en el Royal International Air Tattoo en el Reino Unido, el mayor evento de aviación militar del mundo.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia expresó sus condolencias en un texto oficial. “Esta es una pérdida irreparable para toda la familia de la aviación. Aunque las palabras no alcanzan para expresar la gravedad de este golpe, queremos expresar nuestra más profunda solidaridad en su dolor”, indicaron.

"Adiós, Maestro. Sus vuelos permanecerán en nuestra memoria como símbolo de excelencia, pasión y dedicación, la misma pasión que ha marcado la pauta de la aviación polaca durante décadas", se leyó en su cuenta en la red social X.