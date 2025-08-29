Las Coloradas: Figueroa entregó viviendas y anunció obras para la localidad

El gobernador Rolando Figueroa entregó este viernes cinco viviendas en Las Coloradas, inauguró una oficina comercial del Banco Provincia del Neuquén (BPN) y firmó convenios para la ejecución de otros proyectos en la localidad.

Según se informó oficialmente, durante las actividades, que compartió con el intendente Lucrecio Varela , Figueroa inauguró cinco unidades habitacionales ejecutadas con la metodología de paneles de madera de la Corporación Forestal Neuquina SA (Corfone). La inversión fue de 267.020.211,86 pesos .

Las viviendas que se entregaron son de 54 metros cuadrados en paneles de madera, distribuidos en un estar comedor, cocina, baño y dos dormitorios.

Durante la inauguración de la oficina del BPN, el gobernador se refirió a la firma del convenio por el Paseo Costero y explicó: “Vamos a dar inicio a todo el procedimiento administrativo para poder ejecutar los 800 primeros metros”. “Sé que es una comunidad que disfruta y mucho de su río. Que lo podamos ordenar y hacerlo mucho más accesible, es un paso adelante”, indicó.

Centro deportivo en Las Coloradas

Además, informó que en las próximas semanas se estará adjudicando e iniciando la obra del Centro Deportivo y Comunitario de la localidad. “Son pasos importantes que está dando esta comunidad. Es un gimnasio de más de 1.200 metros, que era muy anhelado”, enfatizó.

Figueroa destacó la importancia del diálogo con el intendente y el Concejo Deliberante para la concreción de obras y se preguntó: “¿Qué problema le soluciona a Las Coloradas que unos con otros se peleen allá en Buenos Aires?”.

“Por eso es muy importante el trabajo que realizan ustedes como comunidad, de estar planificando de qué manera van a crecer y ya estar trabajando para ver qué más vamos a anhelar en el futuro, qué más vamos a necesitar y qué le vamos a dejar a estos chicos”, señaló el gobernador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1961451705960194510&partner=&hide_thread=false LAS COLORADAS CRECE CON OBRAS



Hoy firmamos un convenio para la construcción de los primeros 800 metros del Paseo Costero, y en pocos días adjudicaremos la obra del gimnasio de Las Coloradas. Además, inauguramos la nueva sede de @bpninforma y entregamos cinco viviendas… pic.twitter.com/aVmxaUZonw — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) August 29, 2025

El BPN con mejor atención en Las Coloradas

Sobre la nueva oficina del BPN, remarcó que será atendida por una vecina de la localidad y enfatizó que se trata de “un banco que va a estar presente al alcance de los vecinos. Es un banco muy importante que está en todos los lugares de la provincia”. “Ahora vamos a inaugurar un nuevo servicio del banco en un lugar alejado de la capital. Mientras otros se retiran de todos los lugares, nosotros estamos haciendo presencia”, afirmó.

Por último, Figueroa destacó el trabajo del jefe comunal y aseguró: “Hay un intendente enfocado, dedicado y que siempre trabaja para que su comunidad crezca”.

El intendente agradeció al gobierno provincial por las inauguraciones y los nuevos proyectos y aseguró: “Tenemos que trabajar en beneficio y a favor de la gente, porque la gente nos eligió para eso. Es el gran compromiso que nos proponemos cada día y más con estos anuncios”.

Consideró como “un orgullo y una alegría personal” la entrega de las viviendas, la inauguración del BPN y el próximo inicio del gimnasio, que contará con una inversión de 4.000 millones de pesos.

Convenio para el Paseo Costero en Las Coloradas

Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Tanya Bertoldi se refirió al convenio que se firmó para la primera etapa del Paseo Costero. “Son los primeros 800 metros, con un proyecto que viene trabajando el COPADE, junto con todo el equipo del municipio”, dijo y recalcó que “hoy se está priorizando esta obra”.

Celebró la entrega de las cinco viviendas y consideró: “Como siempre decimos, no son sólo cinco casas, son cinco sueños”. Además, indicó que “otra obra muy esperada, que también venimos desarrollando hace algunos meses y está en etapa de adjudicación, es el nuevo Centro Deportivo y Comunitario. Una obra de 1.300 metros cuadrados, con una inversión de la provincia del Neuquén, de todos los neuquinos y neuquinas, de más de 4.000 millones de pesos”.

Por otra parte, el gobernador, el intendente y el presidente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), Pablo Dietrich firmaron un convenio para la construcción de una vivienda de dos dormitorios bajo la modalidad de obra delegada, con una inversión inicial de 45.670.726 pesos.

Durante la jornada, se firmó otro convenio por el cual el gobierno provincial, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, le otorga un aporte no reintegrable de 8,7 millones de pesos al municipio para la construcción de un espigón con material propio del cauce del río Catan Lil para embalsar agua. Lo suscribieron el gobernador, el intendente y el subsecretario de Recursos Hídricos, Horacio Carvalho.

También se firmó un acta acuerdo para formalizar y documentar el inicio del proceso administrativo para la concreción del Paseo Costero de Las Coloradas, con un presupuesto estimado de 248.339.804 pesos. Además del gobernador y el intendente, también lo suscribió la secretaria de Obras Públicas.

Como parte de las actividades, el BPN habilitó un nuevo espacio de atención al público ubicado en calle Fortín 1° de Mayo 106, dentro del Salón de Usos Múltiples. Con el objetivo de brindar atención fija y permanente a los habitantes de Las Coloradas, el gobernador inauguró este espacio, de aproximadamente 20 metros cuadrados, que fue cedido por la municipalidad local. También estuvo el presidente del BPN, Gabriel Bosco.