Brutal femicidio: se cruzó a su ex con la actual pareja, la prendió fuego en la calle y murió

La joven fue salvada por personas que habían en el lugar pero falleció en el hospital. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad, por lo que se detuvo al único sospechoso.

Fuentes policiales revelaron que el femicida y la víctima tenían hijos en común, pero además precisaron que no era la primera vez que ejercía violencia contra ella.

Un brutal femicidio se registró en las últimas horas. Una joven fue atacada por su expareja en plena calle y murió horas después en el hospital. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad.

El fatal episodio ocurrió cuando el femicida se encontró con su expareja caminando por la calle con su nuevo novio . En ese momento la prendió fuego. Todo sucedió en Ciudad Jardín El Libertador, en el partido bonaerense de San Martín y quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la zona.

La víctima fue identificada como Ana Clara Luna , de 31 años, quien tras el ataque fue trasladada a un hospital de la zona y murió horas después por las heridas ocasionadas en el ataque. Lamentablemente murió horas después del ataque.

brutal femicidio

Fuentes policiales revelaron que el femicida y la víctima tenían hijos en común, pero además precisaron que no era la primera vez que ejercía violencia contra ella.

Cómo fue el momento del brutal femicidio

La joven de 31 años estaba con su pareja en la intersección de las calles El Ombú y Clavel minutos después de las 4.30 de la mañana, cuando se acercó el agresor, identificado como Á.G., y empezaron a discutir. La pelea se tornó cada vez más violenta hasta que en un momento su ex agarró un líquido inflamable, se lo tiró encima y luego la prendió fuego con un encendedor.

Según informó TN, el dramático hecho ocurrió delante de seis testigos, entre los cuales estaba el novio actual de la víctima. En el video registrado por una cámara de seguridad se observa a la mujer envuelta en llamas, corriendo por la calle. Luego cae en el asfalto y es socorrida por los testigos que apagaron el fuego.

femicidio

De inmediato la joven fue trasladada al Hospital Fleming, donde fue atendida de urgencia. Los médicos confirmaron que tenía el 70% de su cuerpo quemado y debido a la gravedad de las heridas, la derivaron al Hospital Diego Thompson, donde horas después falleció.

Luna tenía hijos en común con su agresor y no era la primera vez que ejercía violencia contra ella, aunque nunca lo había denunciado formalmente. Además, el hombre la había amenazado en varias oportunidades antes de prenderla fuego este miércoles.

El resultado de la autopsia a la docente hallada asesinada en su vehículo

Rocío Collado tenía 30 años y era docente. Este martes fue encontrada asesinada adentro de su propio vehículo en la ciudad de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza. Por el caso fue detenido Yamil Jesús Yunes (31), su pareja, quien permanece internado bajo custodia de la Policía.

El Ministerio Público Fiscal informó que el sospechoso había sido trasladado al Hospital Schestakow cuando la víctima aún estaba desaparecida, por lo que se ordenó su derivación inmediata al área de Salud Mental del hospital departamental porque lo encontraron con un cuadro psicótico, presuntamente vinculado al consumo de drogas.

Según la reconstrucción parcial de los hechos, Collado salió de su casa a bordo de una Fiat Fiorino, desde ese momento, familiares y allegados no pudieron volver a comunicarse con ella. El protocolo de búsqueda se activó rápidamente.

Horas después, un vecino se comunicó con el 911 para avisar que había visto una utilitaria abandonada sobre la calle Bernardino Izuel. Al acercarse, la Policía comprobó que dentro del rodado estaba el cuerpo sin vida de Collado, con evidentes signos de violencia.