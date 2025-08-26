A dos años del femicidio de Silvia Cabañares su familia exige avances en la causa

Este martes realizarán una conferencia de prensa en la Fiscalía de Cipolletti. La abuela de Luciana Muñoz brindó su apoyo a la mamá.

Mientras la causa por violación se encuentra cercana a juicio, la investigación por el femicidio de Silvia no muestra avances.

Este martes se cumplen dos años del femicidio en Silvia Cabañares , cuyo cuerpo fue hallado en Balsa Las Perlas con signos de extrema violencia. Su madre, Flavia Currumil, encabezará una conferencia de prensa este martes frente a la Fiscalía de Cipolletti para reclamar celeridad en la investigación y justicia para su hija.

"Queremos que se investigue a fondo, que se llame a declarar a quienes corresponda y que de una vez avancen con la causa ", señaló Currumil en diálogo con la prensa. La actividad contará con la presencia del abogado de la familia, César Alfaro, y de representantes de organizaciones sociales.

La presentación es parte de una agenda de actividades que inició el domingo 24 de agosto, con un mural en los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti, Río Negro. La reseña “Justicia para Silvia Cabañares“ , quedó visible en una zona de tránsito de miles de personas del Alto Valle.

conferencia jure silvia cabañares.jpg

En la actividad se unieron víctimas de otros casos resonantes en la región de Vaca Muerta, como el grupo de apoyo a la búsqueda de Luciana Muñoz. Mirta, la abuela de la joven desaparecida desde el 13 de julio de 2024, hace un año en la capital neuquina, participó y pidió por la investigación.

La semana pasada, la justicia extendió la prisión preventiva del único detenido e imputado, Gonzalo Segovia, hasta el 25 de octubre. Desde la familia, la querella y las organizaciones se reclama que la investigación llegue hasta todos los responsables porque según indicaron no actuó solo. La decisión de la jueza fue extender hasta tanto se realice la apertura y peritaje de los celulares secuestrados en los allanamientos en dos viviendas particulares, una ubicada en Neuquén capital y otra en Balsa.

Silvia Cabañares, víctima de abuso sexual en Neuquén

Silvia Cabañares vivía en Neuquén, donde fue abusada por un grupo de hombres el 15 mayo del 2023 en Barrio Confluencia. Realizó la denuncia en una comisaría alejada de su casa, por temor a que la Comisaria 19 la desestime. El 26 de agosto la encontraron asesinada en un basural, en la Ruta 76, cerca de la Ruta 74, a unos 3 kilómetros de Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro.

Sin embargo, el abuso sexual y su denuncia recién se conocieron el martes 12 de septiembre de 2023, cuando ya había cinco personas detenidas y con prisión preventiva dictada por dos meses, a solicitud de la fiscalía de Delitos Sexuales de Neuquén.

Tras una investigación, el 9 de septiembre de 2024, un jurado popular declaró responsables a cuatro de los cinco acusados por el abuso sexual grupal de Silvia Cabañares. Se trata de Raúl Horacio Vidal, Jairo Luciano Laurín, y Félix Darío García. Por su parte, Oscar Alejandro Guerrero resultó culpable como partícipe necesario.

ON - Marcha por Silvia Cabañares (10).jpg Omar Novoa

En tanto, el femicidio se investiga por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti, por criterio territorial. De todas maneras, hay indicios científicos de que el cuerpo de Silvia fue dejado en el basural donde lo encontraron, pero el sitio donde la apuñalaron y mataron es otro.