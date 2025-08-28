Encontraron a una mujer enterrada en el patio de su casa: la escalofriante sospecha de la policía

El cuerpo estaba envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca. Un testimonio contradictorio y el registro de las cámaras de seguridad.

Un brutal hecho se registró en las últimas horas, cuando una mujer fue encontrada asesinada y semi enterrada dentro de su propia casa. En el lugar residía también su hija de 18 años, quien debió ser internada en el área de psiquiatría de un hospital cercano. En tanto, el novio de la joven, fue detenido bajo la sospecha de haber intentado encubrir el crimen.

El caso sucedió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, y conmociona a la localidad bonaerense de Tristán Suárez donde, lugar donde Claudia Scarzzolo , de 38 años, fu e encontrada muerta y semi enterrada en el patio.

La investigación quedó en manos de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal María Lorena González, tiene más dudas que certezas. Esto se debe por las inconsistencias en los relatos de las últimas personas que vieron con vida a Scarzzolo, entre ellas su hija.

Según detalla el parte policial, personal policial se entrevistó en el lugar con un ciudadano, identificado como T.M.N.I., de 38 años, quien se encontraba acompañado por su hija menor, de 15.

En la puerta del domicilio, la menor manifestó que había concurrido a la casa debido a la imposibilidad de establecer comunicación con su madre.

La intersección de Alem y Los Pinos, en la localidad de Tristán Suárez Calle Alem y Los Pinos, en la localidad de Tristán Suárez, donde se encuentra la casa de la mujer hallada muerta y semienterrada.

El cuerpo de la mujer presentaba golpes y heridas

Al ingresar al inmueble se observaron rastros de barro y manchas hemáticas en distintos sectores y, con la presencia de la fiscal y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se procedió a un rastrillaje en el patio trasero, hallándose tierra removida. Al excavar se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

De manera inmediata se realizó un importante operativo en la zona y se procedió a la realización de entrevistas con la hija de la víctima y la pareja de la menor, de 24 años, ambos testimonios resultaron confusos y contradictorios, conforme a lo informado.

Sumado a las declaraciones, se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad, lo que permitió establecer que a las 3.50 de la madrugada arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, del cual descendieron el joven y su padre, quienes a los tres minutos se retiraron junto a la menor en el mismo vehículo.

Tiempo después, a las 04:05, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y según se observa en el video, de la finca sale un masculino no identificado que se retira en dicho rodado.

Como parte de la pesquisa, se incautaron los celulares de la víctima, la menor y su pareja R.D.F. “Del análisis preliminar se constató que la menor manipuló el celular de la víctima y envió mensajes a las 8 de la mañana, justificando una supuesta ausencia laboral por ‘problemas personales’, con el fin de encubrir el hecho”, destacaron fuentes del caso.

Asimismo, desde la fiscalía indicaron que se descartó la hipótesis de robo, al no registrarse faltantes. Como medidas judiciales, tras las pruebas reunidas, la fiscal dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza, sector psiquiatría, y la aprehensión del joven por el delito de encubrimiento de femicidio. Se remitieron actuaciones al Juzgado de Menores N°3.