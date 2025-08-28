Policía amenazó con un arma a un conductor por una discusión de tránsito

El tránsito en la autopista General Paz estuvo interrumpido hasta la intervención policial. En uno de los vehículos encontraron una gran suma de dinero.

Un policía federal fue protagonista de un violento episodio cuando se bajó de su vehículo para amenazar con un arma de fuego a otro conductor tras una discusión de tránsito. Cuando las autoridades intervinieron para calmar la situación, descubrieron algo insólito.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde sobre la autopista General Paz , a la altura de Liniers. Las imágenes se viralizaron rápidamente luego de que un repartidor que circulaba por la zona grabara dos videos y los publicara en internet.

En uno de los videos, el hombre contó que estaba camino a entregar un pedido cuando se encontró con la escena en plena avenida. “Está con un fierro en la mano, apuntándolo y diciéndole que apague el motor”, relató.

Las imágenes muestran claramente al policía, que en el momento se encontraba fuera de servicio, apuntando al parabrisas de un Volkswagen Gol Country gris, en el que viajaban cuatro pasajeros.

¿Qué provocó la discusión?

Según fuentes policiales, todo comenzó cuando el oficial, acompañado de una mujer, observó maniobras imprudentes del otro conductor, que se acercaba demasiado a dos motos que circulaban por la autopista y podría provocar un accidente.

El hombre comenzó a quejarse, pero al ver que el chofer del Gol Country seguía manejando de manera negligente a pesar de las advertencias, el policía los interceptó, se bajó de su auto y se identificó como agente. Ambos vehículos quedaron detenidos sobre la avenida, afectando la circulación y generando confusión entre los testigos y curiosos que se acercaban a ver la situación.

"La verdad que no entiendo nada, pero bueno. Espero que llame a la policía la gente, porque la verdad nada que ver que cualquier ciudadano puede tener un arma en mano y que le puede pegar un tiro a cualquiera”, expresó con indignación mientras continuaba grabando la secuencia.

Discutió con un conductor, se bajó del auto y lo amenazó con un arma

La policía tuvo que intervenir

Tras unos minutos y gracias a un llamado al 911, llegaron al lugar oficiales de la Comisaría Vecinal 9 B de la Policía de la Ciudad para controlar la situación. Luego de identificar a todos los involucrados, descartaron que alguno tuviera impedimento para circular.

“Ya me estaba por ir, pero apareció la policía. Hermano, dos policías, mirá. Parece que el chabón es policía o no sé”, relató el repartidor, mientras los uniformados pedían al agente que soltara el arma. El hombre se arrodilló y colocó las manos sobre la cabeza.

“El chabón es policía y lo respetan sus colegas. Pero cualquiera, sacó un arma sin la placa, sin mostrar ni nada, sacó el arma de una", agregó.

general paz 2 La policía intervino y le ordenó bajar el arma.

Sin embargo, a pesar de que pudieron controlar la situación y la pelea no pasó a mayores, durante el operativo los oficiales notaron algo llamativo: los ocupantes del Volkswagen llevaban consigo cuatro millones y medio de pesos en efectivo. Según explicaron, el dinero era para la compra de un vehículo.

Si bien no se tomaron medidas restrictivas contra ninguno de los involucrados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº9, a cargo de Martín Peluso, ordenó labrar actuaciones por averiguación de ilícito.