Neuquén: cómo estará el tiempo antes de la tormenta de Santa Rosa

La llegada de Santa Rosa se prevé para el sábado, que regirá alerta amarilla por lluvias para la capital y una parte de la provincia. Cómo estará este viernes.

La ciudad de Neuquén , junto con el sector norte de la provincia, estará atenta ante la inminente llegada de la tormenta de Santa Rosa . Así al menos lo pronosticaron para el sábado, pero para este viernes el tiempo también empezará a estar algo inestable y ventoso.

Durante gran parte de la semana predominó el buen tiempo con temperaturas templadas en la capital neuquina y zona de influencia. Casi primaveral, rondando los 20 grados en algunos días.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este viernes anticipa una jornada templada, ventosa y algo inestable. Para la madrugada se espera una temperatura de 13 grados con viento leve bajo un cielo parcialmente nublado. En la mañana descenderá la temperatura a los 9 grados con viento leve, pero con ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora. En horas de la tarde se prevé que el cielo continúa parcialmente nublado y que la temperatura alcance los 20 grados de máxima y viento moderado. Ya para la noche se pronosticaron lluvias aisladas para la región con una temperatura que descenderá a los 9 grados viento hasta 50 kilómetros por hora y ráfagas entre 51 y 59 kilómetros por hora.

Lluvia Neuquén.jpg

En tanto que, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) pronosticó que a partir de este viernes se prevé el ingreso de aire húmedo polar desde el sudeste con vientos moderados a regulares y aumento de la nubosidad. Habrá períodos inestables con lluvias débiles y dispersas. También se espera un descenso de la temperatura el fin de semana con mejoramiento de las condiciones a partir del día lunes.

Cómo afectará la tormenta de Santa Rosa en Neuquén

Para este viernes no se anunciaron alertas ni para la ciudad de Neuquén ni para el resto de la provincia. Aunque para el sábado, con la llegada de la tormenta de Santa Rosa, la situación cambiará radicalmente. La tormenta se prevé para el sábado 30 de agosto y en la capital neuquina regirá una alerta amarilla por lluvias.

El organismo nacional informa que la alerta amarilla adviernte de posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas. Además, recomienda: evitar actividades al aire libre; no sacar la basura, y retirar objetos que impidan que el agua escurra; quedarse lejos de zonas costeras y ribereñas; mantenerse informado por las autoridades, y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

lluvias Agustin Martinez

Será la despedida de los días templados porque se prevé un notable descenso de la temperatura para este último fin de semana del mes de agosto. Según el SMN, se esperan lluvias desde la madrugada con una temperatura de 9 grados y viento leve, pero con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para la mañana se intensificará el tiempo inestable porque se pronosticaron lluvias fuertes con viento en ascenso y ráfagas entre 40 y 50 kilómetros por hora.

SMN-

Durante la tarde continuarán las lluvias fuertes y la temperatura se elevará alos 11 grados de máxima durante la jornada. Seguirá el viento de leve a moderado con ráfagas cercanas a los 60 kilómetros por hora. Mientras que para la noche el pronóstico anticipa que menguará la intensidad de las precicipaciones porque se esperan lluvias aisladas y también del viento que estará prácticamente ausente.

Por su parte, la AIC anunció un fin de semana de invierno, con ingreso de aire polar y cielo cubierto toda la jornada. La temperatura máxima será de 13 grados con viento de hasta 36 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 51 kilómetros por hora. Mientras que por la noche la temperatura descenderá notablemente dado que será de 2 grados bajo cero. Habrá viento leve y ráfagas moderadas.