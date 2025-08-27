Policía asesinada en Puerto Madryn: encontraron ADN del acusado en el arma homicida

Los análisis en el revólver calibre 38 suman una prueba de peso contra el joven de 27 años, detenido desde julio. Podría ser condenado a perpetua.

Lucas Entraigas fue detenido en la mañana del jueves 17 de julio de este año en Puerto Madryn, horas después del crimen de la oficial de la policía en un intento de robo a una casa.

Un nuevo elemento probatorio agrava la situación procesal de Lucas Entraigas , el joven de 27 años imputado por el asesinato de la policía Marcela Tagariello , a mediados de junio en Puerto Madryn .

Los estudios de ADN efectuados sobre el revólver calibre 38 que fue secuestrado en el domicilio donde se produjo el robo y crimen, arrojaron un resultado contundente.

El dictamen pericial, que fue agregado al legajo judicial en los últimos días, confirma que los rastros genéticos hallados en el arma de fuego pertenecen al sospechoso. Esta evidencia científica consolida la teoría del Ministerio Público Fiscal sobre la participación directa en el hecho del imputado, que tiene un frondoso prontuario delictivo .

Los resultados del análisis de material genético se suman a la pericia balística que ya había sido positiva, mostrando que la omcaitada es el arma homicida. Y que también construye un cuadro probatorio que apunta directamente contra el detenido.

El crimen en Puerto Madryn

El homicidio se produjo durante la noche del 16 de julio, luego de que, según sostiene la acusación, Entraigas entró armado en una casa para cometer un robo.

Tagariello, que era madre de tres hijas -una de ellas, menor de edad- y llevaba una década como sargento en la Comisaría Cuarta de la ciudad del Golfo Nuevo de Chubut, acudió a la emergencia aproximadamente a las 21, luego de un llamado al 911 que alertó acerca de una situación sospechosa en el lugar, entre las calles Vito Roca y Alem del barrio San Miguel.

La situación se descontroló cuando, tras un llamado de alerta, llegó la policía al lugar. Tagariello ingresó a una habitación donde se topó con una mujer y el asaltante, a quien primero tomó como un ocupante más de la casa. “¿Están bien? ¿Les robaron?”, les preguntó.

Marcela Tagariello, la policía de Puerto Madryn asesinada Marcela Tagariello, la policía de Puerto Madryn asesinada.

Fueron prácticamente sus últimas palabras. La dueña de casa le hizo un gesto a la policía indicándole que el hombre no la estaba acompañando, sino que era un asaltante. La sargento reaccionó de inmediato y le ordenó al sujeto que se quedara quieto. Pero el intruso no dudó en abrir fuego contra la policía.

Le disparó dos veces: el primer proyectil impactó en el chaleco antibalas, en la zona del abdomen, mientras que el segundo ingresó por la axila izquierda de forma ascendente y se alojó en la axila derecha, provocándole la muerte minutos más tarde en el hospital de Madryn.

La múltiples pruebas en su contra

Posteriormente, tras las primeras pericias, trascendió que se había constatado que sólo efectuó disparos el presunto asesino y no hubo tiroteo. Marcela no tuvo tiempo de reaccionar ni de ponerse a salvo.

Entraigas fue detenido al día siguiente y en la audiencia en la que se dispuso su prisión preventiva por seis meses, el fiscal informó que una testigo había declarado que el asesino amenazó a todos los presentes con el arma y les aclaró que "de ahí no salía nadie".

También trascendió que existían pruebas del propio reconocimiento del acusado frente a una testigo, quien lo habría escuchado admitir haber efectuado los disparos contra la policía. “La cagué, maté a una policía”, habría expresado antes de su detención, preocupado.

Era apenas algunos de los muchos indicios que ya comprometían seriamente al sospechoso, con un frondoso prontuario criminal pese a su corta edad.

El representante del Ministerio Público también dijo que se logró establecer que después de ejecutar a Tagariello, el ladrón se fugó por la parte trasera de la vivienda.

Durante su huida, fue visto por una vecina a quien también le apuntó con el arma y le ordenó que se quedara quieta.

Dos transeúntes, además, vieron a una persona corriendo. Una de las testigos era personal policial e intentó detenerlo. En ese momento, la persona que la acompañaba le advirtió que el sujeto portaba un arma de fuego, con la cual realizó dos disparos más antes de perderse en el sector.

Policía Asesinada en Puerto Madryn - Audiencia La audiencia judicial de este viernes en Puerto Madryn: dictaron la preventiva por seis meses para el acusado (derecha), que se expone a cadena perpetua. Diario Jornada

Notaron que arrojaba algo en un descampado sobre calle Rivadavia. SE habría tratado del revolver luego hallado y confiscado. El mismo que ahora mostró el ADN de Entraigas.

Por otra parte, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir la huida del presunto asesino hasta una vivienda cercana donde se alojaba desde hacía unos meses.

En la casa del robo, secuestró elementos de peluquería, batas y dinero en efectivo que presuntamente los ladrones habían colocado en un bolso perteneciente a la dueña del lugar. Ese material fue utilizado para que los perros de la policía pudieran establecer el recorrido realizado por el sospechoso durante su fuga.

Con los diferentes elementos, se solicitó una orden de allanamiento a la vivienda donde se encontraba y en la mañana del jueves fue apresado.

Durante el procedimiento, secuestraron ropa y un par de zapatillas que Entraigas tenía puestas en el momento de la detención. Un informe pericial luego estableció coincidencia entre la huella encontrada en la puerta de la casa del crimen y el calzado del acusado.

Podrían darle cadena perpetua

El imputado afronta ahora una acusación por homicidio doblemente agravado en concurso real con robo agravado con arma de fuego, delitos que tiene como unica pena posible la prisión perpetua.

El profuso material probatorio, al que ahora se suma la evidencia genética, lo deja a un paso de esa dura condena. Exactamente la que pidió en declaraciones públicas el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, horas después del crimen: “Que se pudra en la cárcel”.