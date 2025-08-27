Neuquén La Mañana Cutral Co Cutral Co: se entregó uno de los sospechosos del doble crimen

Este miércoles se entregó uno de los sospechosos del doble crimen de Cutral Co, que estaba siendo buscado intensamente por las fuerzas de seguridad de la provincia. Se trata de Carlos Andrés de la Vega, quien se apersonó en la Comisaría 15 del barrio Pampa de esa ciudad neuquina.

Previamente, resultó detenido Juan José Canihuan, también implicado en la causa, que fue capturado por efectivos de la Policía del Neuquén.

De la Vega tiene 22 años y Canihuan tiene 23. Están sospechados de haber participado en el doble homicidio perpetrado durante la madrugada del martes último, en el barrio Nehuen Che.