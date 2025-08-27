La madre de una reconocida vedette detenida por encabezar una red de prostitución

La mujer fue detenida por participar de una organización que obligaba a las mujeres a prostituirse bajo amenazas de muerte.

La madre de la actriz y vedette Ayelén Paleo fue acusada de participar en una red de prostitución que operaba en distintos puntos del país. En el procedimiento se rescataron doce victimas de la organización que habían sido engañadas con falsas promesas de trabajo.

Elizabeth Rodrigo, mamá de Ayelén Paleo , fue detenida este miércoles en una vivienda de la ciudad de Buenos Aires, acusada de organizar y producir material erótico para una red de prostitución que operaba en Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa. Presuntamente, la mujer era la encargada de fotografiar a las víctimas y armar los books que luego se publicaban en portales de adultos.

La detención se produjo en el marco de una investigación que llevaba casi un año en curso, luego de que una de las victimas realizó una denuncia en noviembre de 2024. La mujer señaló que fue captada por una organización a través de un falso ofrecimiento de empleo como personal de limpieza.

Con la participación de fuerzas federales y policías locales, se realizaron quince allanamientos en La Plata, Berazategui, Quilmes, Bahía Blanca, Rosario, Santa Rosa y la Ciudad de Buenos Aires.

Durante los procedimientos, se incautaron computadoras, celulares, discos externos, cámaras fotográficas, anotaciones, preservativos, lencería erótica, contratos de locación y más de 20.000 dólares en efectivo. Por otro lado, los registros financieros evidenciaron que la red generaba ingresos mensuales que superaban los 12 millones de pesos.

Doce victimas liberadas en los operativos

El operativo logró la liberación de doce victimas, todas ellas mujeres de entre 22 y 45 años. Según los datos recolectados, los investigadores concluyeron que la metodología para captarlas consistía en ofrecerles un trabajo como empleada domésticas para luego obligarlas a prostituirse. Además, la red se quedaba con el 90% de las ganancias mediante amenazas.

La banda operaba entregándole a las victimas un celular con un número que se modificaba cada diez días, evitando así que pudieran ser rastreadas por las autoridades. Las mujeres eran forzadas a pagar $90.000 por el book de fotos eróticas que luego difundían en páginas de ofrecimiento sexual como Platynum y Skokka. Las publicaciones eran controladas por la banda criminal, que recibía los mensajes y pactaba los encuentros.

Según el parte policial, la organización movilizaba a las víctimas en micros de larga distancia cada 10 o 15 días entre las ciudades investigadas y en caso de que se retrasaran con el pago, las amenazaba de muerte. Para abonar los pagos, las mujeres realizaban transferencias a dos cuentas de Mercado Pago por importes mensuales de entre $5.629.280 y $6.998.556,97.

Actualmente, las mujeres se encuentran bajo el cuidado del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas de Trata

Se lograron cuatro detenciones

Además de la detención de la madre de Paleo, en La Pampa se llevó a cabo la detención de un hombre de 62 años, identificado como Carlos Alberto Molina, quien cumplía la función de “socio” de la organización. En ese domicilio se secuestraron tres celulares, una tablet, una máquina de contar dinero, 13.300 dólares, 175 euros y contratos de alquiler de tres departamentos donde las damnificadas ejercían la prostitución, además de otros objetos relacionados

madre ayelen paleo La madre de la vedette fue detenida este miércoles.

Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, se formularon cargos contra una mujer de 40 años llamada Claudia Noemí Aroca, y se detuvieron a dos mujeres más: Noelia Macarena Lacuadra, de 29 años que operaba como desarrolladora web y Noelia Elizabeth Ávalos de 42 años identificada como la líder de la organización.

Mientras la causa avanza en los tribunales de La Plata las autoridades no descartan que haya más involucrados.