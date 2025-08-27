Elecciones 2025: ¿Qué ponen en juego los partidos políticos en Neuquén?

Además de la búsqueda de bancas, será un test para la ratificación o no de diferentes proyectos políticos. La complejidad de los comicios nacionales para una fuerza provincial.

Las elecciones 2025 , cuya campaña se inició este miércoles , plantea varios desafíos a las principales fuerzas políticas que competirán en la provincia de Neuquén, que van más allá del objetivo de conseguir la mayor cantidad de bancas posibles de las seis que se ponen en juego (tres para el Senado e igual número en Diputados).

Para La Neuquinidad, el espacio provincial que responde al gobernador Rolando Figueroa , que postulará a los ministros Julieta Corroza y Juan Luis Ousset para el Senado, y que apuesta a una renovación con la lista para Diputados (con Karina Maureira, Joaquín Perrén y María José Rodríguez); los objetivos parecen ir en dos caminos.

Por un lado, lograr la mayor cantidad de representantes en el Congreso para un espacio político nuevo, pero que, a la vez, es Gobierno. Y, por el otro, consolidar este armado en el que conviven diferentes sectores bajo la premisa de la defensa de “lo neuquino”.

Figueroa necesita ganar bancas en las dos cámaras del Congreso, pero también ratificar su propio proyecto político en las urnas, dado que se trata del primer test electoral, después de su triunfo en aquel lejano abril de 2023.

Todo, en medio de comicios nacionales que siempre le fueron esquivos a los proyectos provinciales (el viejo MPN puede dar cuenta de ello), a partir de que la pelea en estas instancias se planteó, casi siempre, entre los grandes partidos nacionales del momento. Sin embargo, en este caso, el escenario, da la sensación, que será distinto.

nadia marquez la libertad avanza Nadia Márquéz, candidata a senadora de La Libertad Avanza.

Pelea

Desde La Neuquinidad, el propio gobernador viene subiendo al ring desde hace tiempo a la Libertad Avanza como el principal rival a vencer, a partir de lo que le marcan las encuestas en cuanto a una polarización entre su partido y el del presidente Javier Milei. Hasta el momento y desde lo discursivo, lo hizo en un tono crítico, pero no confrontativo, a sabiendas de que esas mismas encuestas dicen que, del sector de la población que aprueba su gestión de gobierno en Neuquén, un 60 por ciento votó a Milei en las últimas elecciones nacionales.

La Neuquinidad necesita rescatar parte de esos votos e ir también por los de un peronismo que no comulga con los referentes locales (por eso Figueroa le apuntó en su momento a la figura de Oscar Parrilli) y por un electorado independiente que pueda inclinarse a favor de este nuevo proyecto provincial.

Para La Libertad Avanza también estas elecciones serán un test, en este caso de ratificación o no a la gestión del gobierno nacional. El slogan de la campaña a nivel país, con mucho énfasis en la provincia de Buenos Aires, es “kirchnerismo nunca más”, algo que al debilitado espacio de Fuerza Patria en Neuquén le conviene, para llevar la pelea a un escenario de al menos tres partidos políticos.

Silvia Sapag, que será la primera candidata a Senadora por Fuerza Patria y que buscará renovar su banca en el Cámara Alta, aseguró días atrás que la disputa electoral será con LLA y no con La Neuquinidad. Sin embargo, en el peronismo neuquino son conscientes que será muy difícil retener las dos bancas del Senado y buscarán, al menos, mantener alguna representatividad en el Congreso.

Joaquín Eguía Joaquín Eguia, candidato a diputado de Fuerza Libertaria.

Disputa de votos libertarios

Volviendo a LLA, que llevará como primera candidata a senadora a Nadia Márquez y que, al igual que la Neuquinidad, presentará nombres nuevos en la nómina a Diputados (Gastón Riesco, Soledad Mondaca y Joaquín Figueroa), tendrá la ventaja de ir con un sello fuerte que hoy divide aguas a nivel país, de un lado y del otro de esta nueva grieta.

En el medio, en Neuquén habrá otro partido que buscará disputar el voto libertario y que puede llegar a restarle caudal a La Libertad Avanza, fundamentalmente porque su campaña apunta a los referentes locales de este espacio.

Se trata de Fuerza Libertaria, con el empresario de medios Carlos Eguia como candidato a senador, y el concejal Joaquín Eguia como cabeza de la lista de diputados nacionales.

Este partido se promueve como un espacio de apoyo crítico a las políticas nacionales, bajo el lema de que son el “único espacio liberal y libertario de Neuquén”.

Más atrás, aparecen otras fuerzas políticas, como el Frente de Izquierda, que buscará sostener su caudal electoral, y Más por Neuquén, del dirigente de ATE Carlos Quintriqueo, que intentará quedarse con una parte del voto estatal y traccionar algo del peronismo o La Neuquinidad.