Tini Stoessel confesó su deseo de ser madre: "Toda mi vida lo sentí así"

En medio de los rumores de casamiento con Rodrigo de Paul, la cantante reconoció sus ganas de ser mamá.

Aunque el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul no fue confirmado por los protagonistas, se sabe que la pareja planea su boda para el 2026. Además, todo indica que pronto la pareja agrandaría la familia, ya que la cantante admitió que su deseo de ser madre volvió a surgir este año.

En 2020, durante una transmisión en vivo con Flor Vigna, Tini ya había confesado que ser madre era uno de sus deseos más profundos. "Ahora soy muy joven, pero quizás en algún momento decida ser madre y tranquilizarme un poco", comentó en esa ocasión y agregó que "Ser madre es el sueño más grande de mi vida. Desde chiquita siempre supe que quería formar una familia".

Sin embargo, cinco años después y en medio de los preparativos para la boda, Tini volvió a hablar del tema. “Me encantaría ser mamá. Toda mi vida lo sentí así y este año volvió a florecer en mí", dijo en una entrevista. "Lo tengo re presente y me encantaría tener esa oportunidad”, admitió la cantante.

A pesar de la crisis que la mantuvo alejada de Rodrigo De Paul, la pareja volvió a apostar al amor y según trascendió pasarían por el altar muy pronto. La noticia fue anunciada por Pochi, de la cuenta Gossipeame, quien respondió a una pregunta de un seguidor sobre esa posibilidad. “¿Es verdad que se casan el año que viene?”, le consultaron y la respuesta fue contundente: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

tini-stoessel-portada Tini Stoessel aseguró que ser madre es su mayor sueño.

Si bien comenzó como un rumor, tomó aún más fuerza cuando le consultaron a Oriana Sabattini, amiga de Tini, y lo confirmó con entusiasmo. "Yo feliz, cada vez que me invitan a un casamiento. Amo los casamientos, amo comer y bailar”, sumó la esposa de Paulo Dybala.

Además, adelantó alguno de los posibles regalos que le haría a los novios. "A veces es lindo para los amigos que te importan regalar las alianzas, la corbata, el traje o un detalle como la bata con la que se despierte el día antes del casamiento, algo para que te puedan tener presente”, dijo la cantante, ansiosa por la nueva boda.

El posible nombre del hijo de Tini y De Paul

Algunos días atrás, el periodista español Roberto Antolín reveló en el ciclo digital Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, que además de los rumores de casamiento, la pareja tiene pensado agrandar la familia en el corto plazo. Según sus palabras, si el primer hijo fuera varón, se llamaría Lionel, en honor a Lionel Messi.

De Paul.jpg Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“Messi será el padrino de la boda y también del bebé que venga. Ellos ya decidieron que si es niño, llevará su nombre. Esto está asegurado al cien por ciento”, aseguró el periodista.

Además, Antolín anticipó que la pareja se establecería en Miami, ciudad donde De Paul acaba de firmar contrato por cuatro temporadas con el Inter de Miami. La nueva vida familiar llevaría allí un ritmo más tranquilo. “En dos o tres años, Rodrigo formará una familia con Tini”, comentó convencido.

“Ahora nadie me desmiente. Todo lo que conté se está confirmando”, concluyó.