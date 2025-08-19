Oriana Sabatini confirmó sin querer el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

A la esposa de Paulo Dybala se le "escapó" la información, pero además anticipó cuál podría ser el regalo de bodas.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul es todo un hecho. Aunque la fecha no está confirmada, la pareja planea su boda para el 2026 y tendría lugar en Argentina.

Pese a que ellos no se hicieron eco de la noticia, Oriana Sabatini tomó la palabra y manifestó su alegría por el paso que dará su amiga y colega. “Estoy muy feliz”, dijo la hija de Cathy Fulop en un móvil con LAM (América).

“Amo los casamientos, amo comer y bailar”, sumó la cantante que se casó con el futbolista Paulo Dybala el 20 de julio de 2024.

Consultada por el regalo de bodas, Oriana reconoció que los detalles siempre son buenos presentes para que los protagonistas te recuerden. “A veces es lindo para los amigos que te importan regalar las alianzas, la corbata, el traje o un detalle como la bata con la que se despierte el día antes del casamiento”, dijo.

ORIANA SABATINI

La cantante y actriz que vive en Italia junto a su marido Paulo Dybala, habló de su deseo de ser madre. Si bien no aseguró que la maternidad este entre sus proyectos más próximos, contó que a veces la prensa se pone muy intensa preguntándole sobre el tema.

Por cuestiones laborales, Sabatini se encuentra en Argentina, descartó la posibilidad de sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe) y explicó los motivos que responden a cuestiones de tiempo. “Me encantaría, pero el problema es que son muchos meses y quiero hacerlo a todo o nada. Es mucho tiempo y este año no lo tengo. Si viviera acá, lo haría sin drama”, reconoció dejando en claro que vivir en dos países es la principal dificultad.

La cronista quiso saber si planea regresar a la actuación en el marco del éxito de la ficción “En el barro” de Netflix, y Oriana no lo dudó: “Todo lo que sea producción Argentina consumo, ojalá volver a actuar porque me divierte”.

Qué nombre habrían elegido Tini y De Paul para su hijo

El periodista español Roberto Antolín reveló en el ciclo digital Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, que la pareja no solo piensa en casarse, sino también en formar una familia en el corto plazo. Según aseguró, el primer hijo del futbolista y la cantante ya tendría nombre definido si fuera varón: Lionel, en honor a Lionel Messi.

“Messi será el padrino de la boda y también del bebé que venga. Ellos ya decidieron que si es niño, llevará su nombre. Esto está asegurado al cien por ciento”, afirmó Antolín, quien destacó además la influencia que el capitán de la selección argentina habría tenido en la carrera reciente de De Paul.

De Paul Messi

El periodista también anticipó que la vida de la pareja en Miami, ciudad donde De Paul acaba de firmar contrato por cuatro temporadas con el Inter de Miami, será más tranquila y enfocada en la vida familiar. “En dos o tres años, Rodrigo formará una familia con Tini”, comentó.

Antolín recordó que ya había adelantado rumores sobre un casamiento en un programa de Carlos Monti, pese a que en ese momento algunas figuras mediáticas desestimaron la versión. “Ahora nadie me desmiente. Todo lo que conté se está confirmando”, dijo.