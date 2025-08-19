Vuelos afectados por cinco días de paro: cuáles son los días y horarios

Se trata de una medida de fuerza que anunciaron este martes los controladores aéreos para los próximos días.

Tras una conciliación obligatoria fallida, los controladores aéreos nucleados en la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( Atepsa ) anunciaron este martes cinco jornadas de paro en los próximos días que afectará los vuelos programados .

Se trata de la segunda conciliación obligatoria, prórroga incluida, a la que no se llega a un acuerdo. Por esa razón es que desde el gremio anunciaron medidas de fuerza por la falta de una propuesta salarial acorde al reclamo.

"Ante la persistente negativa de las autoridades de presentar una propuesta salarial sin condicionamientos, informamos que el pasado 13 de agosto se presentó formalmente el nuevo cronograma de medidas legítimas de acción sindical, con fecha de inicio el viernes 22 de agosto, conforme al plan de lucha aprobado por unanimidad en el Plenario Nacional de Delegados/as". señalaron a través de un comunicado desde Atepsa.

Cronograma de los paros de los controladores aéreos

Indicaron que se agotaron los plazos establecidos en el Decreto 272/06 y que continuarán con un plan de lucha. Destacaron que desde el gremio actuaron con responsabilidad institucional en cada una de las instancias administrativas y legales disponibles, pero ante la falta de propuestas de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) empezarán con un paro previsto para este viernes "en defensa de los derechos de los trabajadores y con el objetivo de alcanzar una justa y necesaria recomposición salarial".

Informaron que de acuerdo al Convenio Colectivo de Trabajo "se garantizará el cumplimiento de las disposiciones vigentes para el Servicio Público Esencial, a fin de ejercer nuestro legítimo derecho a huelga".

Continuarán el domingo 24 de agosto, el martes 26, el jueves 28 y el sábado 30 de agosto.

Qué dijo EANA

Por su parte, desde la la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informaron que seguirán trabajando para llegar a un acuerdo por las paritarias.Según publicó Infobae, desde EANA aseguraron que “se sigue trabajando frente a un conflicto gremial que viene desde hace un tiempo, con distintas amenazas del sindicato".

Agragaron que desde EANA realizaron "varias propuestas concretas y por diversas cuestiones que no quedan claras no se llega a un acuerdo”. Además aseguraron que de no mediar un acuerdo los vuelos afectados serán reprogramados.

No obstante, a este paro que ya tiene fecha de inicio se podría sumar otro conflicto de también afectaría a los vuelos en el país. Es que los trabajadores agremiados a la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) terminaron la conciliación obligatoria ayer sin alcanzar un acuerdo.

APLA

"Informamos que, en el marco del conflicto derivado del Decreto 378/2025, ha finalizado el período de Conciliación Obligatoria sin recibir respuestas del Gobierno para poner fin a esta situación", encabezaron el comunicado desde APLA.

Y continuaron: "Estamos en libertad de acción de convocar a un paro nacional de pilotos que afectará a todos los servicios, cuya fecha será anunciada oportunamente"

E instaron al Gobierno Nacional que deje sin efecto "este decreto incoherente e insostenible, que carece de solidez técnica y pone en grave riesgo la seguridad operacional, haciéndolo responsable, personal, civil y penalmente, de las consecuencias de su aplicación".