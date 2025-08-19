Fuera de las elecciones, María Eugenia Vidal busca trabajo y realizó una particular publicación

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires decidió rechazar el acuerdo del PRO con la Libertad Avanza. Y en las últimas horas contó: "Tengo que salir a buscar trabajo".

María Eugenia Vidal, una de las férreas militantes del PRO y exgobernadora de Provincia de Buenos Aires, sorprendió en las últimas horas a todos al anunciar que comenzó a buscar trabajo mediante Linkedin.

"Tengo que salir a buscar trabajo en el privado", afirmó. Esta situación se genera tras haber rechazado ser parte del nuevo acuerdo entre La Libertad Avanza y el espacio que lidera Mauricio Macri . Vidal fue una de las dirigentes que decidieron repudiar la medida y no integrar ninguna lista en estas elecciones 2025.

Sin planes políticos para 2026, se lanzó a buscar empleo en el sector privado. "El 10 de diciembre me quedo sin trabajo. Goberné, fui diputada, firmé y redacté leyes, tomé decisiones difíciles. Pero esta vez decidí no asumir ningún cargo. Porque elegí no ceder mis convicciones" , comenzó diciendo en su mensaje.

Vidal junto a Michetti en el búnker del Pro. Télam

Vidal pidió recomendaciones: "¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda?"

A lo largo de su publicación, reveló que en el último tiempo tuvo un acercamiento con la docencia, trabajó para organismos internacionales, ONG'S, realizando consultorías, pero "nunca trabajé en relación de dependencia en una empresa", confesó.

"¿Cómo encararían ustedes esta búsqueda? ¿Qué miran cuando reciben un perfil que viene del sector público y quiere hacer la transición al privado?", preguntó la actual diputada en la red social orientada al uso empresarial, a los negocios y al empleo.

En otro pasaje, consideró que le toca "reinventarse" y que "no es lo mismo hacerlo a los 50, que a los 20 o a los 30". Vidal realizó una breve mención sobre su título de licenciada en Ciencias Políticas egresada de la Universidad Católica (UCA) y que se desempeña como docente en las universidades UDESA y Di Tella.

macri-vidal.jpg Vidal se encuentra como militante activa del PRO desde 2007, convirtiéndose así en una de las grandes figuras del espacio.

La exgobernadora aludió a un posible prejuicio respecto a quienes cumplen funciones en el sector público. "Cuando uno hace política, pareciera que toda esa experiencia se pone en pausa. O en duda como si todo lo aprendido no fuera aplicable más allá del Estado", sostuvo y luego se preguntó si alguien verá "un riesgo en contratar a alguien que viene de la política".

Luego de realizar un balance sobre su paso por la política, donde también mencionó a su pareja, el periodista Enrique Sacco, recordó uno de los términos y consignas que del Pro: "Las grandes transformaciones siempre son en equipo". "¿Qué me recomiendan aprender en esta nueva etapa?. Me interesa leerlos", concluyó.

mensaje vidal linkedin

Para Vidal, el acuerdo entre el PRO y LLA "no es lo mejor para la Argentina"

Un mes atrás, la diputada nacional declaró en el programa Solo una vuelta más por TN, que no apoyaría este nuevo frente electoral que se cerró tanto en CABA como PBA. En este sentido, reveló que no acompañará la alianza al considerar que "no es lo mejor para la Argentina" y sostener que el país necesita un PRO fuerte que no quede atrapado en una disputa "binaria" entre el kirchnerismo y el oficialismo libertario.

"No me voy del PRO, no voy a ser candidata por otra lista ni por otro partido. Sigo en el PRO, pero con mucho respeto, digo, no estoy de acuerdo con la alianza con La Libertad Avanza. Y como no estoy de acuerdo, no voy a ser candidata por esa lista porque no defiendo aquello en lo que no creo", aseveró.