En medio del auge por el comercio electrónico, una tienda virtual que supo ser pionera lanzó varias novedades para atraer a los usuarios.

Ni Shein ni Temu: hay otra plataforma china que tiene mejores precios

El furor por el comercio electrónico no para de crecer. La diferencia de precios, la posibilidad de encontrar artículos que no están disponibles en los negocios tradicionales y la facilidad de envíos lo convirtieron en una opción ideal para comprar desde la comodidad de la casa.

La fuerte demanda y el crecimiento también desataron una guerra entre las propias tiendas virtuales . En el último tiempo, Temu y Shein se posicionaron como líderes a nivel mundial. Y ahora, una plataforma que supo ocupar ese lugar busca recuperar terreno. Se trata de AliExpress , la web pionera en compras online que comenzó a ofrecer descuentos y otras facilidades para destronar a sus rivales.

Propiedad del Grupo Alibaba , la tienda virtual nació en 2010 como herramienta para conectar a pequeños vendedores -en su gran mayoría de China - con compradores de todo el planeta. Funciona de manera similar a eBay o Amazon , permitiendo que empresas o personas independientes ofrezcan sus productos a través de la plataforma. Su principal atractivo es contar con precios más bajos que otras plataformas .

ali AliExpress busca posicionarse como la mejor opción dentro del comercio virtual.

AliExpress tuvo su momento de auge en 2020. El "día de los solteros", un evento que se realiza el 11 de noviembre y en el que se ofrecen artículos a un costo aún más barato de lo habitual, logró vender más de 74.000 millones de dólares, teniendo su pico más alto al registrar 583.000 pedidos por segundo.

Su catálogo es muy amplio y ofrece una gran variedad de productos. Se pueden encontrar tecnología y gadgets (smartphones, relojes inteligentes), accesorios (fundas, protectores, cargadores), artículos de cuidado personal y salud (cosméticos, perfumes, mascarillas faciales), juguetes, ropa, zapatillas, electrodomésticos, productos para la cocina, decoración, joyas y mucho más.

Cuáles son las novedades de AliExpress

Como parte de la guerra con otras plataformas similares, este gigante chino lanzó varias novedades para consolidarse como la opción más económica y más recomendable del mercado digital.

ali2 Algunos de los productos que ofrece AliExpress, con fuertes descuentos.

Entre los cambios más destacados están:

Mejorar el plazo de entregas : ahora garantiza envíos a Argentina en un plazo de entre 10 y 20 días, cuando habitualmente suele llegar hasta los dos meses.

: ahora garantiza envíos a Argentina en un plazo de entre 10 y 20 días, cuando habitualmente suele llegar hasta los dos meses. Suma opciones de pago : además de tarjetas o métodos tradicionales como PayPal, también ofrece billeteras virtuales y opciones en cuotas.

: además de tarjetas o métodos tradicionales como PayPal, también ofrece billeteras virtuales y opciones en cuotas. Promociones, descuentos y cupones disponibles de forma constante : ya no habrá que esperar a fechas puntuales.

: ya no habrá que esperar a fechas puntuales. Un catálogo aún más grande: habrá más artículos, en especial relacionados a la tecnología y gadgets.

Cómo realizar compras online en AliExpress y recomendaciones

La siguiente es una guía paso a paso para comprar a través de la plataforma:

Ingresar a la web ( aliexpress.com )

) Crear una cuenta si es la primera vez o identificarse si ya se tiene una. Para crear una cuenta hay que tocar el botón que dice “ registrarse ”, detallar un mail y una contraseña. Llegará un código a la casilla de correo electrónico que permitirá validar el trámite. También se puede crear una cuenta de forma más rápida identificándose a través de Google , Facebook o X (Twitter).

si es la primera vez o si ya se tiene una. Para crear una cuenta hay que tocar el botón que dice “ ”, detallar un mail y una contraseña. Llegará un código a la casilla de correo electrónico que permitirá validar el trámite. También se puede crear una cuenta de forma más rápida identificándose a través de , o (Twitter). Navegar por categorías para buscar el producto de interés. Si ya se sabe qué se quiere comprar, se puede rastrear directamente en la barra de búsqueda.

para buscar el producto de interés. Si ya se sabe qué se quiere comprar, se puede rastrear directamente en la Pulsar sobre el artículo y a ñadirlo al carrito. En este punto, se recomienda ver atentamente la ficha técnica y las reseñas de otros compradores para evitar sorpresas.

En este punto, se recomienda ver atentamente la ficha técnica y las de otros compradores para evitar sorpresas. Seleccionar una opción de envío . Suele haber varias opciones que se diferencian en el costo y el tiempo de entrega estimado.

. Suele haber varias opciones que se diferencian en el costo y el tiempo de entrega estimado. Realizar el pago , ya sea con tarjeta o billetera virtual.

, ya sea con tarjeta o billetera virtual. Chequear con atención los datos de la compra y confirmarla.

y confirmarla. Rastrear el envío. Una vez realizado, AliExpress proporciona un número de seguimiento que permite saber en tiempo real dónde está el paquete.

compras online Los envíos podrán rastrearse en todo momento.

A tener en cuenta. Al tratarse de una compra al exterior, en Argentina es probable que se deban pagar impuestos y tasas aduaneras. Además, el sistema puerta a puerta -es decir que el paquete te llegue directamente a tu casa- tiene límites, tanto en tamaño como en cantidad de veces que se puede usar al año.