El secretario de Prensa de Rolando Figueroa tomó licencia: los motivos detrás de la decisión

Claude Staicos, el funcionario a cargo del área, le envío el pedido al gobernador. Qué dijeron desde el edificio de Roca y Rioja.

El secretario de Prensa y Comunicación de la Provincia del Neuquén, Claude Staicos , presentó formalmente una solicitud de licencia sin goce de haberes ante el Ministerio Jefatura de Gabinete, con motivo de una situación personal y familiar que atraviesa desde hace un tiempo.

En la nota elevada al gobernador Rolando Figueroa , con copia al ministro jefe de Gabinete, Guillermo Koenig, Staicos explicó que la decisión responde a "la necesidad de dedicarse a la revinculación con su hijo y a la recomposición del vínculo familiar ", en el marco de un proceso judicial que cuenta con sentencia favorable y firme, luego de haber sufrido la obstrucción del vínculo con su hijo durante más de cinco años.

Según trascendió, el funcionario ha enfrentado un extenso proceso judicial que derivó en sentencias favorables en los fueros civil y penal, además de medidas cautelares vigentes que prohíben la difusión pública del caso, con el objetivo de proteger la intimidad y el interés superior del menor involucrado.

Claude Staicos Prensa Neuquen

Días atrás, el tema se ha expandido en redes sociales y distintos espacios digitales, donde se han difundido comentarios y versiones vinculadas a la causa, a pesar de las restricciones judiciales que impiden su tratamiento público.

En su presentación formal, Staicos manifestó que la solicitud de licencia tiene como propósito priorizar el bienestar de su hijo y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes, al tiempo que aclaró que su equipo de trabajo continuará desarrollando sus tareas con normalidad hasta su regreso.

Según trascendió desde el edificio de Roca y Rioja, "el equipo de trabajo de la Secretaría se encuentra plenamente capacitado para sostener la gestión de manera eficiente" hasta que Staicos regrese a sus funciones, cuya fecha no se informó.