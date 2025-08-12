Cómo rastrear un pedido de Shein desde Argentina, en 6 simples pasos

La tienda utiliza un mecanismo similar al de Amazon y Mercado Libre. En detalle, cómo hacer para seguirlo en vivo durante su traslado.

Al igual que sucedió con Mercado Libre desde sus inicios, en el último tiempo se han impuesto diversas tiendas online que traen productos desde el exterior a un precio similar al original y sin la carga impositiva que solía regir sobre estos productos. Ante esto, muchos dudan cómo rastrear un pedido de Shein desde Argentina .

Shein es una plataforma de compras internacionales con origen en China. Debido a la distancia y la imposibilidad que tradicionalmente hubo para rastrear este tipo de pedidos, muchas personas dudan si es posible hacer un seguimiento de la compra desde otro continente.

Al igual que utilizan Mercado Libre, Amazon y otras tiendas online internacionales , Shein posee una sección en la que los usuarios pueden rastrear sus pedidos a través de un código de seguimiento.

Para ello, es importante crearse una cuenta en la página web antes de empezar a comprar y asociar un correo electrónico, donde llegarán las notificaciones del envío.

Paso a paso, de qué manera rastrear un pedido de Shein desde Argentina:

El primer paso será iniciar sesión con el nombre de usuario y contraseña asociados previamente a la página de compras .

asociados previamente a la . Luego, hay que acceder a la sección "Mis Pedidos", donde estará la información de todos los pedidos de la cuenta: los hechos anteriormente, los que están en camino y los que aún siguen en proceso.

Tras hacer clic en "Pedidos enviados", el siguiente paso será seleccionar la opción "Seguir", para conocer más información sobre los pedidos en camino.

Ahí llegará el momento de utilizar el código de seguimiento , que llegará al correo electrónico asociado a la cuenta inmediatamente después de confirmar la compra.

shein ARCA estableció una serie de requisitos para comprar en el exterior.

Dirigirse hacia la página web oficial del Correo Argentino (encargado de la distribución del paquete una vez que llega al país), a través de su sección "Envíos internacionales" .

(encargado de la distribución del paquete una vez que llega al país), a través de su sección . Al copiar el código, la página arrojará toda la información correspondiente al pedido, con su número de compra, número de seguimiento y estado del pedido. No obstante, también se puede hacer un seguimiento detallado desde otras páginas web como la de "MailAmericas", en su opción "Tracking" junto al código de seguimiento del pedido.

¿Cómo hacer una compra en Shein desde Argentina?

Lo primero será ingresar con nombre de usuario y contraseña en la página web de Shein. Los artículos se pueden buscar de forma general desde el home de la página, o bien detallado por categorías en su menú.

Al elegir un producto para comprar hay que hacer clic sobre la opción "Añadir al canasto". Previamente habrá que elegir el talle, el color y el estilo, según el tipo de objeto a comprar.

Para este tipo de páginas web, lo más recomendable es acceder a su "Guía de talles" para verificar el tamaño de cada una según su marca. Al tratarse de una empresa de China, es probable que los talles difieran con los productos adquiridos en Argentina.

El producto se ubicará en la sección de "Compras", y para acceder a ellos hay que seleccionar la categoría "Revisar mi canasto", en la parte superior derecha de la pantalla.

Uno de los últimos pasos será completar la información correspondiente al envío y la facturación. Para ello, el usuario tendrá que completar un formulario eligiendo cada una de las opciones disponibles desde Shein. Allí será el momento de poder sumar algún cupón de descuento o utilizar los puntos acumulados en la tienda.

Finalmente, hay que seleccionar la opción "Hacer pedido" y hacer clic en "Continuar" para completar la compra. Para estar seguros de que el pedido se haya confirmado correctamente, hay que dirigirse al correo electrónico y verificar el "Código de seguimiento".