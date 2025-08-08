Boom de Shein y Temu: atención a los requisitos de Arca para comprar en el exterior

La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) estableció requisitos precisos para aquellas personas que deseen efectuar compras en el exterior a través de sitios como Shein o Temu .

Según un informe publicado por la Cámara Argentina de la Indumentaria (CAMARA), los argentinos marcaron un récord de compras de ropa en el exterior entre enero y mayo de 2025. Ese organismo puntualizó que, en el período mencionado, gastaron más de 1.500 millones de dólares. Y dos de las plataformas más empleadas para adquirir productos son Shein y Temu . ¿Cuáles son los requisitos que establece la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) para los usuarios de estas tiendas online?

De acuerdo al informe mencionado más arriba, la compra de indumentaria en el exterior registrada entre enero y mayo de 2025 superó en un 9 por ciento a la marca de 2017. Asimismo, los envíos internacionales puerta a puerta (de compras que se efectúan a través de Shein o Temu , por citar a algunas tiendas e commerce) crecieron un 211 por ciento.

La ARCA , a través de su sitio oficial, fijó los requisitos que los compradores deberán cumplir para poder realizar compras en el exterior . Los envíos destinados a personas humanas o jurídicas denominados como Pequeño Envío tendrán que reunir determinadas condiciones:

Deberán estar conformadas por hasta 3 unidades de la misma especie.

No podrán superar los 50 kg por paquete, independientemente de cual fuere el peso total del envío.

Deben estar valuadas en un importe inferior o igual a 3.000 dólares por envío.

No podrán tener fin comercial.

Asimismo, la ARCA señaló –en el apéndice destinado a la operatoria del Régimen de Courier- que se encontrarán exentos del derecho de importación y del pago de la tasa de estadística los envíos de hasta un valor FOB equivalente a USD 400, quedando alcanzados únicamente por el impuesto al valor agregado e impuestos internos, de corresponder. En aquellos casos en que el valor del envío sea superior, corresponderá abonar los tributos antes dispensados sobre el excedente.

Es oportuno recordar que, para efectuar compras en el exterior, el interesado deberá contar con alguno de los medios de pago autorizados: tarjeta de crédito, adhesión a sistema PayPal, DineroMail, Western Union, etc. Además, tendrá que tener a mano su número de CUIT y la Clave fiscal de la ARCA con nivel de seguridad 3, como mínimo. Una vez recibido el producto, se deberá ingresar al sitio web de la ARCA con el CUIT y Clave Fiscal al servicio "Envíos Postales Internacionales" para notificar que se recibió la mercadería (se dispone de 30 días corridos para hacerlo; si no se cumple con este paso, la ARCA no permitirá recibir nuevos envíos hasta tanto se subsane o se justifique esta situación).

temu-vs-shein-1536x1037.jpg La ARCA, a través de su sitio oficial, fijó los requisitos que los compradores deberán cumplir para poder realizar compras en el exterior.

Cabe destacar que Shein, tienda en línea fundada en 2008 en la ciudad de Guangzhou, opera en más 220 países y se especializa en moda rápida y ropa. Por su parte, Temu –creada en 2022 en Estados Unidos- ofrece productos de moda, electrónica, artículos de uso doméstico, productos de belleza y juguetes con grandes descuentos que en su mayoría se envían a los consumidores de diferentes países directamente desde fábrica.