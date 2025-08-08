La misteriosa desaparición de un adolescente hace 9 años: ahora ofrecen recompensa de $10 millones

Valentín tenía 15 años cuando fue visto por última vez. A casi una década, las autoridades activaron la búsqueda. Los inquietantes detalles sobre el momento de su desaparición.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe ofreció una recompensa de $10 millones para aquellas personas que aporten datos certeros de los autores de la posible desaparición de un adolescente de 15 años.

Se trata de Valentín Ezequiel Reales , quien fue visto por última vez con vida el 15 de noviembre de 2016 en el barrio Cabín 9 , al límite entre las ciudades de Rosario y Pérez.

La madre radicó la denuncia por averiguación de paradero y los investigadores sospecharon en un principio que el menor fue víctima de una banda delictiva con influencia en la zona.

image La madre de Valentín Reales, querellante de la causa.

Familiares y allegados remarcaron en reiteradas ocasiones la presencia de grupos criminales en Cabín 9, a quienes responsabilizan por el hecho.

El caso fue tramitado en el Ministerio Público de la Acusación y luego fue remitido a la Fiscalía Federal por ser una desaparición forzada.

A casi nueve años del hecho, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial afirmó que es una causa de gravedad social, pero al no obtener información relevante para dar con los autores o partícipes del hecho, se decidió ofrecer una recompensa de $10 millones para los habitantes que tengan el deseo de colaborar.

La resolución sostiene que las identidades de los colaboradores permanecerá bajo reserva antes, durante y después de la investigación o el juicio en los términos establecidos en el artículo 44 de la Ley N°13.494.

Valentin reales

Se destaca que los datos pueden ser enviados al “correo electrónico institucional [email protected], o en la sede del Ministerio Público Fiscal (MPF), Unidad Fiscal Rosario, en la calle Mitre 601/621”.

“También se puede acudir a la Unidad Fiscal Santa Fe, en Monseñor Zaspe 3277; a la Sede Fiscal Descentralizada San Lorenzo, Belgrano 1801; a la Sede Fiscal Descentralizada Rafaela, en bulevar Hipólito Irigoyen 316; a la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto, Chacabuco 743; a la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, San Martin 78; y a la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, en San Martín 1158”, añade el anuncio.

El caso de Valentín reales

Valentín Reales creció en Cabín 9, el barrio fronterizo entre Pérez y Rosario. A los 15 años, y con seis sobre su espalda trabajando para la banda de Los Cuatreros, decidió contar su experiencia ante la justicia provincial para ponerle fin a esa historia, que detuvo a sus principales miembros, muchos de ellos adolescentes.

Desde el 15 de noviembre de 2016 Valentín se encuentra desaparecido. Los relatos barriales ubicaron su cuerpo, brutalmente torturado y vejado, en un campo, según informó Página 12.

image

Sin embargo cuando los rescatistas llegaron y excavaron, solo quedaba de él una zapatilla con sangre. Se presupone muerto, aunque las presunciones son más graves aún: como la que fue desenterrado la noche anterior al hallazgo, por alguien que tuvo la logística y la información sobre la medida judicial. La subcomisaría 18 del barrio fue denunciada por familiares y allegados a Valentín por su complicidad, según informó el mismo medio nacional.

La banda de Los Cuatreros fue investigada y varios de sus miembros detenidos, pero fallaron en preservar la identidad del adolescente. En ese entonces, el ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe era el actual gobernador, Maximiliano Pullaro.