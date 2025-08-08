Mariano Gaido anunció que se pavimentará todo Rincón del Río y finalizarán las obras en Rincón de Emilio

Se trata de una inversión de cinco mil millones de pesos, con fondos municipales, en el marco del plan Orgullo Neuquino.

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, visitó esta mañana Rincón de Emilio y anunció que este mes se terminará de asfaltar todo el barrio , y a la par comenzarán las tareas en Rincón del Río . Durante el anuncio realizado en la calle Océano Pacífico, que conecta ambos barrios, Gaido dijo que se pavimentarán 227 cuadras -en total- en este sector.

“Estamos en estos barrios con una inversión de cinco mil millones de pesos en el marco del programa Orgullo Neuquino que se desarrolla con fondos municipales propios”, resumió Gaido y agregó: “Obras que hacemos partir del superávit, ese superávit de tener las cuentas ordenadas y que lo invertimos en servicios, en pluviales, en cañerías y en asfalto en cada barrio de la ciudad de Neuquén”.

“Ya podemos hablar de más 3400 cuadras de asfalto en 2025, y así como hoy estamos con este anuncio, también la Municipalidad de Neuquén avanza con obras en Confluencia, en Valentina Sur, enZ1, en San Lorenzo, en Villa Ceferino, en Islas Malvinas, es decir, estamos en toda la ciudad", explicó el jefe comunal.

PAVIMENTACION VALENTINA

Además el intendente confirmó que Rincón de Emilio ya se encuentra prácticamente terminado e indicó que la inauguración se realizará en los primeros días de septiembre. “Neuquén es la única ciudad que desarrolla este tipo de obras con presupuesto propio, cuando a nivel nacional no ocurren estas cosas”, reafirmó Gaido.

Respecto a Rincón del Río, dijo que las obras ya están en marcha con trabajos de cordón cuneta y entubado del canal. “En tres meses más estaremos haciendo el pavimento en todo este primer sector, y después tenemos otros seis meses de obra para completar Rincón del Río”, precisó Gaido durante el anuncio.

Sobre los detalles, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, dijo que la obra incluye no solo la pavimentación, sino también la infraestructura pluvial y todos los servicios subterráneos necesarios, consolidando el desarrollo urbano integral de ambos barrios neuquinos.

También anunció una obra de infraestructura y de pavimentación en Altos del Limay

Mariano Gaido anunció una importante obra de infraestructura y de pavimentación que desarrollará un nuevo corredor vial de casi cinco kilómetros en el sur de la ciudad, con un presupuesto de $5000 millones, que incluye pluviales, cloacas y conexiones de agua, beneficiando a los vecinos de Altos del Limay.

Es una nueva avenida que facilita la conectividad vial en el marco del plan de la ciudad de los 15 minutos que impulsa el jefe comunal para que los neuquinos puedan desplazarse entre distintos puntos realizando sus actividades cotidianas a la menor distancia posible de sus hogares.

“Es una obra tremenda que está llevando la ciudad de Neuquén adelante con fondos propios”, destacó el intendente, “debe ser de las únicas obras de esta envergadura que se desarrolla a nivel municipal en el país”.

Mariano Gaido anunció importante obra de infraestructura y de pavimentación en Altos del Limay

“Gran parte de la infraestructura no se ve porque va por tierra, ya que por debajo de lo que será la cinta asfáltica correrá un gran pluvial e innumerables conexiones de agua para prestar servicios a este sector de la ciudad que conecta con Senguer y después con Anaya”, sumó Gaido.

“Estamos hablando de casi 5 kilómetros de avenida nueva que estamos desarrollando dentro de las 20 avenidas programadas, pero esta es una obra especial porque involucra un pluvial, cloacas y agua”, insistió, para señalar que esta iniciativa es reclamada hace tiempo por las familias que habitan el lugar.

Acerca de la planificación vial, recordó que esta obra es posible porque “el año pasado inauguramos el sector de Saavedra con Lanín, ahora estamos desde el sector de arroyo Durán hacia lo que es Senguer y la continuidad sobre Anaya, que la habíamos inaugurado con Ignacio Rivas”.

Es decir, continuó Gaido, “vamos a dejar listas Saavedra, Ignacio Rivas y Anaya, generando corredores viales en condiciones óptimas para la circulación”.