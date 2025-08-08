Escándalo por el examen de residencias: ninguno de los 117 médicos pudo revalidar su nota

Tras la acusación de fraude, se aseguró que la diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue “escandalosa”.

Este viernes al mediodía, desde el Gobierno Nacional se confirmó los resultados de los nuevos exámenes de residencias que se realizaron en las últimas horas, tras detectarse irregularidades y que algunos médicos se habían copiado.

La sorpresa fue contundente: ninguno de los 117 médicos que se presentaron pudo revalidar su nota en la segunda evaluación. El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó que en las próximas horas se publicarán los resultados en el sitio oficial del Ministerio de Salud. De ese grupo,109 son extranjeros.

La convocatoria, formalizada mediante la Disposición 61/2025 y la Resolución Ministerial N° 2274/25, se centra en los médicos que alcanzaron más 86 puntos en el examen del 1 de julio , pero cuyos antecedentes académicos generaban dudas sobre los resultados obtenidos en esa evaluación.

Estos médicos habían sido convocado a rendir un segundo examen tras los resultados bajo sospecha de fraude, que habían surgido en la primera evaluación realizada el 1 de julio. Según se pudo constatar, en esa jornada de evaluación, que un alumno utilizó un modelo de anteojos inteligentes de aspecto común, presuntamente para copiarse, pero fue admitido para rendir la revalidación. En esta oportunidad sacó 63 contra los 90 que había obtenido en la primera instancia.

examen residencias medicas

“Esa persona no puede ser apartada porque nosotros no tenemos ninguna orden judicial que diga que lo tenemos que apartar. Está dando examen sin lentes y sin camaritas”, había dicho Alejandro Vilches, secretario de Gestión Sanitaria, previo al segundo examen.

Este viernes, Adorni fue contundente: “Ninguno de los 117 aspirantes pudo revalidar su nota”, dijo en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, y además aclaró que la diferencia entre los resultados originales y los obtenidos en la nueva evaluación fue “absolutamente escandalosa”.

Embed - Conferencia de prensa | 08.08.25

El médico que se habría copiado en su examen se presentó a rendir

Sorpresivamente, el médico señalado por fraude se presentó en la nueva instancia evaluativa. Días atrás, se confirmó que fue denunciado penalmente y está sospechado de grabar con unos lentes digitales el examen del 1 julio, con el objetivo de copiarse.

Según trascendió en aquel momento, el joven identificado como Alejandro David Castillo Adrian de la Universidad de Guayaquil, iba al baño y mandaban el video o imágenes a alguien que les resolvía el examen desde afuera, para luego volver al aula con las respuestas, mientras que lo que más llamó la atención es que un grupo de jóvenes que en su mayoría eran ecuatorianos "iba al baño varias veces" durante el examen.

Se filtró el video de cómo un médico se habría copiado en el examen de residencias médicas

"La denuncia penal la firmé yo y es por el caso del de los lentes inteligentes, que es lo único que se pudo confirmar. Que no es una prueba definitiva ni mucho menos. La denuncia se hace para que se investigue, porque a lo mejor hubo otras formas de copia u otras formas de información. No sé cuál es la figura penal", indicó Vilches ante los medios de comunicación este jueves.

Respecto a su admisión al examen, el funcionario respondió: "Esa persona no puede ser apartada porque nosotros no tenemos ninguna orden judicial que diga que lo tenemos que apartar. Está dando examen sin lentes y sin camaritas".