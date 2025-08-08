Vecinos denuncian extorsiones: falsos cuidacoches cobran $2.000 y amenazan con dañar vehículos

Ocurre a metros de las vías, donde un grupo de hombres exige dinero por estacionar en la vía pública. Aseguran que ya hubo roturas intencionales de autos.

Una grave situación de violencia y extorsión preocupa a vecinos y trabajadores de la ciudad de Neuquén . En calle Bahía Blanca, y a pocos metros de las vías del tren, un grupo de hombres se instaló desde hace semanas cobrando $2.000 a quienes estacionan allí, sin estar autorizados por la Municipalidad ni pertenecer a ninguna empresa habilitada, según dijeron los damnificados.

Cecilia, una de las víctimas, habló con LMNeuquén y relató las experiencias que vivió en cada ocasión que tiene que ir al lugar e intenta estacionar su auto en ese sector. “Hay al menos cuatro personas que están ahí todo el día cobrándole a la gente por estacionar. Te cobran dos mil pesos como ‘colaboración’, pero si no les pagás te amenazan y, cuando volvés, tenés alguna rotura en el auto: los rayan o te pinchan las ruedas”, aseguró.

Según el testimonio, los agresores visten chalecos amarillos para simular pertenecer a un sistema formal de estacionamiento. Sin embargo, no forman parte del estacionamiento medido oficial de la Municipalidad de Neuquén, que se gestiona mediante una aplicación y no contempla el pago directo en la vía pública.

Trapitos lavacoches vias bahia blanca (1)

“La gente que trabaja por la zona ya los conoce. Los que no pagan, después vuelven y tienen el auto rayado o la rueda pinchada. En la gomería me confirmaron que el daño fue hecho con algo punzante, en el costado, lo que descarta que haya sido accidental por el cordón, porque en ese lugar ni siquiera hay cordón”, explicó Cecilia.

La vecina también remarcó que otros trabajadores de la zona ya hicieron denuncias en la policía, pero que hasta el momento no hubo respuesta. “Las personas que trabajan ahí tienen que pagarles todos los días. Si no, al otro día les aparecen los vehículos rotos. Ya han hecho denuncias, pero la policía ni siquiera se acerca a ver”, lamentó.

El modus operandi: extorsión disfrazada de “colaboración”

La situación parece repetirse a diario: los falsos cuidacoches se acercan a los conductores que estacionan y les exigen un pago con tono amenazante. “Te dicen: ‘Me tenés que pagar dos mil pesos para estacionar acá’. Y si no pagás, después vienen las consecuencias. No es una colaboración voluntaria, es extorsión directa”, denunció Cecilia.

A diferencia de los inspectores municipales, que orientan sobre el uso del sistema de estacionamiento medido, estos individuos se presentan como si fueran parte de una empresa, pero en realidad no tienen ningún aval ni función legal.

Además de las amenazas verbales, los vecinos aseguran haber presenciado discusiones entre los extorsionadores y conductores que se negaron a pagar. Incluso, algunos testigos confirmaron haber visto cómo los vehículos eran dañados tras los enfrentamientos.

Piden intervención urgente

Vecinos y trabajadores de la zona solicitan una intervención urgente de las autoridades municipales y policiales, ante una situación que ya generó temor y daños materiales.

“Quiero hacerlo público porque ya tuvieron problemas con mucha gente. No es solo una queja por plata, es una situación peligrosa. Uno va a trabajar o hacer trámites y no puede estar pensando si le van a romper el auto por no pagarle a un chanta”, concluyó Cecilia.

Por ahora, no hay operativos visibles en la zona y los denunciados continúan en el lugar, repitiendo esta práctica ilegal y violenta.