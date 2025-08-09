Detuvieron a un taxista por abusar de una pasajera y descubrieron que tenía antecedentes

La investigación destapó otros dos abusos que permanecían sin resolver hace nueve años. El taxista también tiene una denuncia por violencia de género.

Un taxista de 52 años, oriundo de la ciudad de Mendoza , fue detenido en junio tras ser acusado de abusar sexualmente de una pasajera durante un viaje. La investigación permitió vincularlo con otros dos ataques similares cometidos nueve años atrás.

El hecho que permitió la detención ocurrió la madrugada del 26 de enero de este año. Una joven de 22 años, se quedó dormida en el asiento trasero de un taxi, producto de los efectos del alcohol. Al despertarse en la Cuarta Sección de la capital mendocina, descubrió que el conductor, aprovechando su estado de vulnerabilidad, había detenido el vehículo, le había bajado el vestido y la estaba manoseando en sus partes íntimas.

La víctima radicó la denuncia y la Fiscalía comenzó de inmediato una investigación que les permitió identificar al sospechoso, un hombre que residía en el barrio Villa Hipódromo. Tras algunos meses, pudieron reunir las pruebas necesarias para efectuar su detención en junio.

Las evidencias reunidas durante el caso, lograron conectar al taxista con otros dos abusos ocurridos hace casi nueve años y que permanecían sin resolver.

Las denuncias de otras pasajeras

La primera denuncia se registró el 10 de mayo de 2016. Una mujer de 33 años declaró que la noche anterior, alrededor de las 22, había tomado un taxi Chevrolet Corsa en las inmediaciones de la cancha de Atlético Argentino, en Guaymallén, para regresar a su casa.

taxis-e1726135344452

Según su relato, durante el trayecto el conductor la sujetó con fuerza del cabello, la redujo en el asiento trasero, la besó y la obligó a practicarle sexo oral. En aquel momento el agresor no pudo ser identificado y la causa quedó sin resolver.

El segundo hecho se produjo pocas semanas después, el 26 de julio de ese mismo año. Una joven de 19 años viajaba en el asiento trasero de un taxi de características similares, por el barrio Mariano Moreno, en la ciudad de Las Heras. En el trayecto, el conductor intentó besarla y le tocó la pierna. Afortunadamente, la víctima logró escapar al abrir la puerta del vehículo y huir.

A pesar de las similitudes entre ambos ataques, en ese entonces la Justicia no pudo avanzar en la investigación debido a la dificultad para individualizar al responsable.

¿Cómo continúa el proceso judicial?

El hombre fue imputado por tres delitos: abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple. Actualmente, permanece alojado en un penal de la provincia, mientras que el pedido de la fiscalía para que se le otorgue prisión preventiva, será evaluado el 26 de agosto.

Además de los casos de abuso sexual, el taxista enfrenta una causa por violencia de género que continúa bajo investigación. Su pareja, una mujer de 66 años, denunció que el 23 de marzo de 2021 fue víctima de agresiones físicas e intentos de estrangulamiento durante una discusión, además de recibir amenazas de muerte.

El panorama se agravó meses después, cuando las autoridades lo sorprendieron en posesión de un revólver calibre 32 largo sin la debida autorización legal. Por estos hechos, el hombre afronta cargos por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.