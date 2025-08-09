Dolor por la muerte de una trabajadora del Hospital Heller

Era abogada y se desempeñaba en la insitución desde hace casi una década. Compañeros de trabajo destacaron su lucha por los derechos de mujeres y diversidades.

Desde el Hospital Heller manifestaron su más profundo dolor , como así también las condolencias a sus familiares, por la muerte de Tania Castro que se desempeñaba como asesora legal por casi una década.

“ Tania fue una persona comprometida con las luchas por los derechos de las mujeres y diversidades . Abogada feminista, formó parte activa de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir; integró además el Comité de Bioética del ministerio de Salud, y en nuestro hospital impulsó la creación del Comité para la Prevención y Abordaje de la Violencia de Género”, señalaron desde el hospital.

Explicaron que durante este último año y medio había asumido un nuevo desafío en la oficina de Intervención en Violencia Laboral con el fin de “seguir aportando desde su experiencia y saberes en la lucha en contra de la violencia”.

Pensaba que la acción colectiva era crucial para lograr un cambio significativo. La definieron como una mujer “empoderada, defensora de las minorías, comprometida y aguerrida”.

image

A través de un comunicado, que compartieron en redes sociales, aseguraron desde el Heller que “Tania deja una huella profunda entre sus compañeras y amigas, no sólo por su lucha feminista sino también por su calidez, alegría y ‘amorosidad’ frente a la adversidad”

La recuerdan con una frase que solía emplear en lo cotidiano: "Amor y gratitud".

Despedida a Tania

“Acompañamos a su hija Paloma, sus padres y hermano, seres queridos y amigas en este momento, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”, agregaron.

Informaron que sus restos serán velados este sábado de 13 a 17, en la Sala A de la calle Bahía Blanca 547 de Neuquén capital.

“Que descanse en paz. ‘Vas a florecer y no desaparecer’", indicaron para finalizar.

Los mensajes inundaron las redes sociales. Colegas, compañeros de trabajo y amigos reconocieron su labor y compromiso tanto dentro como fuera del hospital.

“Que tristeza enorme deja tu partida. Excelente profesional. Una persona con mucha calidez humana. Dejaste huellas que no se borraran. QEPD. Condolencias a la familia”, la recordó Norma Mendoza.

"QEPD Tania ....gran guerrera ....una luchadora de la vida", escribió Silvia Gacitua.

Otros también hicieron extensivas sus condolencias a sus familiares. "Abrazo grande a su hija!", escribió Gladys Leon.

"Tristeza ! Alto vuelo hermosa Tania. Quedarás siempre en cada lucha feminista, por los derechos, por la sororidad siempre ahí Gracias por siempre por estar con nosotr@sLa única abogada que necesite QEPDMis sinceras condolencias a tu hija, padres, familia y a todas tus amistades", posteó Roxana Ju.

"Hermosa semblanza; Tania gran amiga gran profesional, quedas para siempre en nuestros sentimientos y memoria",señaló Javi Lomba.

Carlos Gimenez sostuvo que es una "lamentable perdida,compañera comprometida en la lucha contra la violencia.Mis más sentidos pesame para su familia !!!".