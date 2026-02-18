Un hombre se descompensó en un partido de fútbol y murió frente a sus amigos

El hombre fue asistido por un servicio de emergencias que constató su deceso en el lugar. La víctima tenía 62 años y cayó al piso en pleno partido.

La muerte una vez más se hizo presente en el fútbol.

Un fatal episodio ocurrió durante un encuentro de amigos este fin de semana largo. Un hombre se descompensó mientras jugaba un partido de futbol y murió delante de sus amigos . La víctima, de 62 años, se desplomó repentinamente en medio de la cancha.

El dramático episodio ocurrió durante la noche de este martes en Jesús María, Córdoba . Un grupo de amigos había organizado este partido de fútbol para cerrar el fin de largo de Carnaval.

Sin embargo, lo que pretendía ser un encuentro de dispersión, terminó convirtiéndose en tragedia. El personal médico de emergencias que atendió al hombre confirmó que el jugador amateur sufrió un paro cardiorrespiratorio .

Según revelaron medios locales, la víctima se desplomó repentinamente en el predio de canchas de césped sintético, frente a sus compañeros. Inmediatamente, solicitaron asistencia médica y los profesionales intentaron reanimarlo mediante maniobras de RCP, sin éxito. Finalmente, el hombre fue declarado fallecido en el lugar debido a un paro cardiorrespiratorio.

muerte partido de futbol

De acuerdo con la información publicada por el portal cordobés El Doce, la Policía llegó mientras el equipo médico estaba asistiendo a la víctima y, tras constatarse la muerte, inició las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que buscará establecer las circunstancias en las que ocurrió el lamentable incidente.

partido de futbol muerte (2)

Tiempo atrás ocurrió un episodio similar en el torneo "Don Pedro" que se realiza en el predio "La Finca" de la ciudad de Cipolletti.

"Sufrió una descompensación por lo que tengo entendido en el entretiempo del partido. Fue asistido por personal en el predio. También se dio que justo en el complejo de al lado estaba jugando un médico, quien se puso como líder del procedimiento y quiso darle las primeras asistencias", explicó Pablo, uno de los organizadores del torneo.

Según informaron desde la organización a LM Cipolletti, el futbolista que perdió la vida fue identificado como Héctor González, de 58 años.

Nacido en la región cuyana, el hombre formaba parte del equipo Gimnasio Crear y estaba radicado en Cinco Saltos. Apodado "el Sanjua", trabajaba como docente en la escuela 206 donde actualmente ocupaba la secretaría. Fue funcionario municipal entre 2015 y 2019.

Muerte de un niño tras la caída de un arco: el pedido de su familia para reforzar la seguridad en canchas

Un trágico accidente ocurrido durante un campamento infantil en Neuquén derivó en una iniciativa legislativa que busca modificar las normas de seguridad en espacios deportivos de todo el país. La propuesta apunta a que los arcos y otras estructuras utilizadas en actividades recreativas estén obligatoriamente fijados al suelo, con controles técnicos y sanciones para quienes incumplan.

La iniciativa surge a partir de un caso fatal registrado en la Junín de los Andes, donde una estructura deportiva cedió durante una actividad recreativa y le provocó heridas gravísimas a un niño de 12 años. El hecho generó conmoción y abrió un debate sobre las condiciones de seguridad en predios educativos, clubes y espacios públicos.

A poco más de un mes del episodio, los familiares de la víctima comenzaron a impulsar un proyecto de ley nacional que contempla medidas obligatorias de anclaje, inspecciones técnicas periódicas y un régimen de sanciones para instituciones que no cumplan con las normas.