Reforma Laboral: el adiós al fútbol del fin de semana con los amigos

El cambio que introdujo la Reforma Laboral implica que un empleado que falta por enfermedades puede tener rebaja de salario de entre el 50% y el 75%.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzengger, parece tener entre ceja y ceja a los que van a jugar al futbol con sus amigos un día a la semana . Un justificativo suficiente para rebajarle el 50% en salarios a un empleado que se lesiona practicando deportes.

Vaya a saber cuál es el criterio que tiene el ministro para evaluar lo que es el tiempo fuera del trabajo y, sobre todo, c uál se supone que es la responsabilidad social de un empresario.

En medio del debate por la Reforma Laboral , e l ministro puso como ejemplo el caso de alguien que se lesiona jugando al futbol para justificar el cambio qu e permite a las empresas bajar salarios si una persona falta . Le cabria una reducción del 50%. Si fuera una enfermedad relacionada con el empleo, el 75%.

La ley todavía vigente (la Reforma hasta ahora pasó por el Senado y falta Diputados) establece que el empleador tiene que seguir pagando el 100% si un empleado se enferma y no puede ir a trabajar.

Pero desde el punto de vista de Sturzenegger, la responsabilidad social de un empresario se limitaría solo a generar empleo, producir más a menor costo para ofrecer productos mas baratos en el mercado. Una relación meramente comercial y económica. Lo que pasa con esa persona fuera de su establecimiento no le incumbre.

Hay otras miradas sobre la actividad empresarial

Si el ministro conociera la historia de Enrique Shaw tal vez podría entender que los empresarios pueden tener un compromiso que va mas allá de producir y generar valor.

Shaw fue director general de la vidriería Rigolleau y presidente de Pinamar SA. Tuvo una corta vida de 41 años pero muy activa. Nació en Paris en 1926 y murió en Argentina en 1962.

Se cuenta que Enrique se involucraba personalmente con cada uno de sus trabajadores. Quería saber sobre sus familias y sus problemas. Se cuenta que cierta vez Rigolleau tuvo una crisis muy importante y la mayoría de sus directivos quería resolverla con despidos masivos. Pero Shaw se opuso, presentó un plan de contigencia y evitó las desvinculaciones. Enfermó de cáncer y se cuenta que los obreros hicieron fila para donarle sangre.

Reforma Laboral y la visita del Papa

Enrique Shaw es el primer beato empresario que se encamina a ser declarado santo por la Iglesia Católica. El ejemplo viene a cuenta: recientemente el presidente Javier Milei invitó al Papa Leon XIV a visitar la Argentina. ¿Qué le va a contar? ¿Qué en la tierra del primer empresario en vía de ser canonizado el gobierno impulsa una ley que va en contra de su filosofía de negocios?

El problema del ausentismo laboral

La solución que ofrece el gobierno al problema del ausentismo laboral es como querer amputar un pie cuando el mal es una uña encarnada. Empresarios comentaron a LM Neuquén que el nivel de ausentismo en las pymes es del 14%. Es un problema serio. "Un tipo me viene con un certificado firmado por un dentista y le tengo que estar pagando el salario por un mes y sin venir a trabajar", se quejaba.

Y es cierto: la ley laboral todavía en vigencia no estipula un procedimiento claro para las licencias por enfermedad. No menciona el termino "certificado médico".

Está claro que no debe haber un abuso del empleado respecto del ausentismo. Pero por esos casos no pueden pagar justos por pecadores. Es probable que la Cámara de Diputados trate de reformular ese artículo, para que los argentinos que quieren seguir juagando al futbol puedan hacerlo sin temor a que por una falta le rebajen en sueldo.