¿Partidos sin empate? el llamativo cambio de reglamentación que implementó el fútbol japonés

La J1 League implementó un nuevo sistema con el que busca revolucionar el fútbol: sin empates y con una definición particular.

La J1 League , liga de Japón , intenta revolucionar el fútbol mundial con un cambio en la reglamentación del juego que ya implementaron en la temporada 100 del torneo. Con un mayor énfasis puesto en el deporte e intentando instalarse por completo en el mismo, los japoneses sorprendieron al anunciar el fin de los empates en los encuentros. Si, increíble pero real.

Es que decidieron implementar una regla que elimina el empate en los encuentros y establece que, en caso de terminar en los 90 minutos igualados en el marcador, los equipos deberán patear una tanda de penales hasta encontrar un ganador concreto del partido. No se trata de un proyecto a futuro sino que ya se implementó desde la primera fecha del certamen.

A su vez, esto causa también un cambio en el sistema tradicional de puntuación donde las reglas son claras: tres puntos para el ganador, uno para cada equipo si hay empate y cero para el perdedor. En Japón el método es otro: aunque el ganador también suma tres y el perdedor cero , cuando hay un empate el ganador de la tanda de penales suma dos puntos y el perdedor uno .

J League

Según se conoció la idea que tiene la institución es tener mayor competencia y lograr llamar la atención al desarrollo del torneo. No es un hecho aislado ya que en la Argentina se había implementado en 1988, con el mismo sistema, pero duró tan solo un año. Luego se implementó el vigente y tradicional.

Según dio a conocer la liga, este sistema será solo para la "temporada de transición" (utilizado para adoptar el calendario europeo) a disputarse entre febrero y junio del corriente año. De esta manera confirmaron que no será permanente aunque no descartan continuar con el sistema si funciona.

Sin lugar en el fútbol, un ex Independiente y Racing fue filmado vendiendo oro por la noche en una villa: el video

El fútbol suele tener su lado cruel. Cuando todo marcha bien, los flashes de las cámaras se van con el jugador pero cuando el rendimiento baja y pierde protagonismo, las luces se apagan rápidamente. Es el caso de muchos jugadores del fútbol argentino que aún no han logrado hacer pie en el deporte, buscando un nuevo amanecer.

Lolo Miranda es uno de ellos. Futbolista que debutó en el 2013 en la primera división vistiendo la camiseta de Independiente de Avellaneda tras haber convencido futbolísticamente al histórico Ricardo Bochini y que luego, siete año más tarde y después de una recorrida por otros clubes, llegó a Racing.

En las últimas horas Leonel Miranda fue protagonista de un video viral donde se lo ve en Villa Tranquila, en el barrio Avellaneda de la provincia de Buenos Aires. El habilidoso jugador negoció un anillo de oro que quería convertirlo en dinero: "Ahora estamos así, renegando. Estamos esperando, llegaron una banda de ofertas pero bueno... que me dejen jugar seis meses en cualquier lado", dijo sobre su presente futbolístico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jladron21/status/2021344358315045234&partner=&hide_thread=false lolo miranda vendiendo oro en villa tranquila (que de tranquila poco debe tener).



nunca vi algo igual. hace 6 meses era jugador de Banfield. pic.twitter.com/QKcj9uXNIS — J Ladrón (@jladron21) February 10, 2026

Es que su último partido fue hace cinco meses, a fines de septiembre del 2025, vistiendo la camiseta de San Telmo en un breve período. A su vez en el mismo año también jugó en la primera división con Banfield, club por el que pasó desapercibido y sin sobresaltos.

“Me lo mandé a hacer hace bastante, cuando jugaba en Racing. Está terrible”, dijo en la negociación. Tras algunos minutos de negociación, Miranda recibió el pago de 1170 dólares por la joya.