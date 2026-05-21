Llegó el Álbum Dorado del Mundial 2026 premium, ideal para coleccionistas: cuánto cuesta y qué diferencia hay

Panini lanza una nueva versión del álbum del Mundial 2026 , con tapa dura y realizado con materiales premium , ideal para los coleccionistas.

Mientras sigue el furor por las figuritas del Mundial 2026 , la empresa italiana Panini lanzó una nueva pieza dedicada a los coleccionistas: el álbum dorado . Se trata de una edición especial que se suma al álbum tradicional y la versión de tapa dura, aunque incluye algunas novedades. Además, no se conseguirá por los canales habituales.

Vale recordar que esta colección será la más grande de la historia debido a la ampliación del torneo, que pasó de las tradicionales 36 selecciones a 48. Esto generó que haya más contenido relacionado con escudos, jugadores y estadios , llegando a la impactante cifra de 980 figuritas, un gran salto en relación a las 638 de la edición anterior de Qatar 2022.

Esto tiene como objetivo proteger mejor y por más tiempo la colección mundialista, algo muy valorado por aquello que guardan ediciones históricas. Además de su diseño exclusivo, permitirá completar toda la colección oficial y también tendrá espacio para las 14 figuritas especiales promocionales que se consiguen mediante la campaña de Coca-Cola.

album Así es el álbum dorado, con tapa dura y hecho de materiales premium.

En cuanto a su valor, esta edición tendrá un precio de $30.000, convirtiéndose en el más caro de toda la colección, duplicando al álbum tradicional ($15.000) pero no muy por encima de la versión de tapa dura clásica ($25.000).

A diferencia de las otras alternativas, el Álbum Dorado solo estará a la venta exclusivamente de manera online a través de Zona Kids, el único canal autorizado para comercializar esta edición especial. Debido a que se trata de una tirada limitada, se espera una alta demanda durante las primeras horas de venta.

Cuánto cuestan las figuritas y la novedad del álbum virtual

Los tradicionales sobres de figuritas, que en esta ocasión incluirán 7 unidades cada uno, se comercializan a un precio de $2.000 cada uno, aunque en algunos comercios y publicaciones de Mercado Libre se pueden conseguir algo más barato si se compran por cantidad. Se trata de un impactante salto en los valores en relación a cuatro años atrás, cuando el álbum costó $750 y los sobres con cinco figuritas se conseguían a $150.

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Con estos precios, completar el álbum requerirá unos $300.000, dependiendo de la capacidad de cada uno de intercambiar las repetidas, algo para lo que se suelen organizar reuniones en plazas y parques entre los fanáticos. Aunque es un verdadero golpe al bolsillo para todos los coleccionistas, se espera que la distribución sea masiva en todo el país para garantizar el abastecimiento ante la alta demanda prevista.

Otra novedad es la incorporación de la versión digital del álbum. Panini puso a disposición una plataforma online y una aplicación oficial que permite a los usuarios avanzar en la colección de manera virtual. Cada persona recibe dos sobres digitales diarios, con cinco figuritas cada uno. Si bien la cantidad es menor a la de los sobres físicos, la propuesta digital apunta a captar la atención de los jóvenes y adaptarse a nuevos hábitos de consumo.

Cuáles son las figuritas de la Selección Argentina en el Mundial 2026

En el caso de la Selección Argentina, el álbum incorpora a 18 futbolistas nacionales, con Lionel Messi como abanderado. La figurita del capitán del conjunto albiceleste es la número 17, una de las más difíciles de conseguir, especialmente teniendo en cuenta que será su última participación mundialista, convirtiéndose en verdadero botín para los coleccionistas.

Messi figurita album_16x9 La figurita de Messi, una de las más buscadas de esta colección.

El apartado de la Selección también genera polémica por la ausencia de varias figuras que levantaron el trofeo en Qatar, como es el caso de Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Gerónimo Rulli y Thiago Almada. En cambio, sí está Franco Mastantuono, quien aún pelea por un lugar en la lista de convocados.

Los futbolistas argentinos del álbum del Mundial 2026: