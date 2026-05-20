Contrabandeaba figuritas desde Chile borracho: esquivó un control y volcó

El hombre, de nacionalidad peruana, quedó detenido; la carga fue valuada en poco más de 17 millones de pesos.

Un hombre, que trasladaba un cargamento de álbumes y figuritas del Mundial 2026 y conducía en estado de ebriedad, volcó en la Ruta Nacional 7, a la altura de la localidad mendocina de Punta de Vacas, cuando intentaba escapar de efectivos de la Gendarmería Nacional.

El conductor había evadido un puesto de control con el objetivo de evitar que le incautaran la mercadería ingresada de contrabando desde Chile.

El episodio ocurrió durante la madrugada, cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” realizaban controles a la altura del kilómetro 1200 de la ruta y detectaron la circulación sospechosa de un Ford Focus que avanzaba con las luces apagadas.

Ante esa situación, los gendarmes realizaron señales lumínicas y maniobras preventivas para que el conductor detuviera la marcha sobre la banquina.

Contrabandeaba figuritas

Sin embargo, el automovilista ignoró las indicaciones, evadió el control y embistió el móvil de seguridad antes de continuar la fuga.

Acto seguido, los uniformados desplegaron un seguimiento controlado y dieron aviso a otras unidades de la zona. Pocos kilómetros más adelante, encontraron el vehículo volcado al costado de la ruta, con el conductor atrapado en el interior.

Los efectivos montaron un operativo de prevención vial y asistieron al hombre de nacionalidad peruana que, según señalaron fuentes oficiales, presentaba evidentes signos de ebriedad al momento de ser rescatado.

Contrabando albumes (2)

El valor de la carga superaba los $17 millones

Durante la inspección del vehículo, los gendarmes descubrieron una importante carga de álbumes y figuritas del Mundial 2026 ingresadas presuntamente de contrabando desde Chile. La mercadería, transportada en grandes cantidades dentro del automóvil, fue valuada en 17.666.843 pesos.

Tomó intervención la Unidad Fiscal Federal de Mendoza y la mercadería quedó secuestrada y a disposición de la Dirección General de Aduanas(DGA), en tanto que el vehículo fue incautado por orden judicial.

Contrabando albumes (1)

El conductor fue trasladado a la comisaría 23a. de Mendoza, donde quedó a disposición de la Justicia mientras continúa la investigación sobre el intento de contrabando y las circunstancias en las que se produjo el siniestro vial.

El costo del álbum del Mundial 2026

El nuevo álbum está a la venta desde principios de mayo y tanto su precio como el de los sobres de figuritas marcan cifras inéditas. El ejemplar se vende a $15.000, mientras que cada sobre de siete figuritas cuesta $2.000, cuando en la edición anterior valía 150 pesos.

Este salto supera ampliamente cualquier ajuste de años previos y eleva el gasto necesario para completar la colección respecto a la Copa del Mundo Qatar 2022.

La comparación con las ediciones anteriores muestra el impacto de este aumento. En el Mundial de Rusia 2018, el álbum tenía un precio de $50 y el sobre de figuritas costaba 15 pesos. Para Qatar 2022, esos valores pasaron a $750 y $171 respectivamente.

En 2026, el salto es aún más marcado: el álbum subió a $15.000 y el sobre a 2.000 pesos. El incremento en el precio del álbum es del orden del 1.900% respecto de la última edición. Los paquetes de figuritas, por su parte, se multiplicaron por 13.