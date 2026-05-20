Sueldos en Vaca Muerta 2026: revelan los salarios desde un ingeniero hasta un gerente

Los salarios dentro del sector petrolero 2026 se encuentran entre los más altos del país. Los factores que llevaron a esas cifras.

La industria de los hidrocarburos continúa marcando la referencia salarial en el país. El cierre de la última paritaria, la complejidad de sus megaproyectos y la dificultad de cubrir vacantes en zonas remotas pero estratégicas como Vaca Muerta generaron que los sueldos del sector petrolero en 2026 se encuentren entre los más altos de la Argentina.

En Oil & Gas , el salario se mantiene como el principal motor de atracción de profesionales , especialmente en áreas donde la escasez de talento técnico es pronunciada. Además, las cifras son dinámicas , ya que dependen de los años de experiencia, el esquema de trabajo, la zona geográfica y los gastos de locación propios de la actividad en yacimientos.

De acuerdo a relevamientos específicos, posiciones clave como la Gerencia PMO (Project Management Office), impulsada por obras de gran envergadura, perciben ingresos brutos mensuales de entre $15 y $17 millones , mientras que la Gerencia de Operaciones se posiciona con rangos que oscilan entre los $12 y $15 millones brutos.

Trabajadores petroleros vuelven a Vaca Muerta El sueldo mínimo en el sector petrolero roza los $4.000.000.

Para los perfiles de ingeniería, un Ingeniero de Perforación con nivel Senior en operaciones puede alcanzar salarios de hasta $11 millones brutos, partiendo de una base de $8,5 millones. Y en el área de producción, los ingenieros perciben entre $6 y $8,5 millones. Por otro lado, el mantenimiento técnico, pilar de la continuidad operativa en Oil & Gas, presenta escalas divididas por categorías. La Categoría 1 registra ingresos de entre $5,5 y $8 millones brutos, mientras que la Categoría 2 se ubica entre los $7,5 y $9 millones.

La última paritaria y un sueldo mínimo que roza los $4.000.000

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la Cámara de Servicios Petroleros (Casepe) y los sindicatos de Petroleros Privados y del personal jerárquico de Río Negro, Neuquén y La Pampa establecieron los nuevos pisos salariales para los trabajadores de la cuenca de Vaca Muerta, tras cerrar el período paritario abril 2025-marzo 2026.

El nuevo acuerdo, que recae sobre las planillas de sueldos básicos y sobre todos los adicionales convencionales vigentes, estableció un aumento salarial del 8,6% sobre los ingresos de marzo 2026. Sin embargo, según el análisis técnico difundido tras la firma, el incremento real de bolsillo será del 7,68%. Esta diferencia se genera tras la aplicación de los descuentos habituales, aportes y a la estructura salarial vigente dentro de la actividad.

Trabajadores petroleros El sector petrolero tiene dificultades para cubrir vacantes, por lo que los sueldos altos funcionan como el principal atractivo.

Uno de los puntos más relevantes del esquema que ya se aplica es la actualización del salario bruto mínimo. Si se toma en cuenta una jornada de ocho horas, en mayo 2026 ningún trabajador del sector ganará menos de $3.914.000, siendo una de las remuneraciones básicas más altas del mercado laboral argentino.

El entendimiento también actualiza el valor de la vianda alimentaria, que queda establecido en $35.848,95 por jornada estándar. En cambio, se mantiene sin modificaciones el adicional específico denominado “Vaca Muerta”, que continuará en $380.000 hasta la próxima negociación salarial prevista para el ciclo 2026-2027.

El megaproyecto de YPF en Vaca Muerta que creará 6.000 puestos de trabajo

La petrolera YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para una inversión estimada en 25.000 millones de dólares en 15 años para el proyecto "LLL Oil", de producción y exportaciones de petróleo no convencional de Vaca Muerta.

petroleros El proyecto de YPF en Vaca Muerta creará al menos 6.000 nuevos puestos de trabajo.

De esta manera, YPF podría duplicar su producción de shale oil actual, que es de 205.000 barriles por día y que alcanzará los 250.000 a fin de 2026. Eso generará unos 100.000 millones de dólares de exportaciones a lo largo de la vida útil y creará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo.

La producción de crudo de los bloques La Angostura Norte, La Angostura Sur II, La Angostura Suroeste y Barreal Grande, los más cercanos a la ciudad de Neuquén, estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.