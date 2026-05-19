Un arco cayó en pleno partido infantil y varios niños quedaron atrapados: familias reclaman más seguridad

El incidente ocurrió durante un encuentro de la Liga infantil Municipal. No hubo heridos, pero los padres denunciaron falta de controles y medidas de seguridad.

Un momento de tensión y angustia se vivió durante un partido de fútbol infantil en Centenario , cuando uno de los arcos de la cancha cayó sobre varios chicos que estaban dentro del área. Aunque afortunadamente ninguno resultó herido, el episodio generó un fuerte reclamo de las familias hacia la organización de la liga y las autoridades municipales por las condiciones de seguridad en el predio.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde, mientras se disputaba un encuentro de la categoría 2013, integrada por adolescentes de 12 y 13 años, en el predio de la Liga Infantil Municipal. Según relató Damián Peñinori, padre de uno de los jugadores presentes en el partido, todo sucedió en segundos, en medio de una jugada de pelota parada.

“Cuando iban a patear un tiro libre, la mayoría de los chicos de ambos equipos estaban debajo del arco. Uno de los jugadores entró al arco después de la jugada y eso hizo que la estructura se viniera abajo”, explicó en declaraciones radiales.

El arco cayó encima de varios chicos que estaban dentro del área. Algunos quedaron atrapados en la red y otros lograron salir rápidamente antes de que la estructura terminara completamente en el suelo.

Liga infantil Centenario (1)

“El momento fue terrible. Yo veía caer el arco y no sabía dónde estaba mi hijo. Lo único que pensaba era que, por favor, no hubiera pasado nada grave”, recordó el hombre, todavía conmocionado por lo ocurrido.

A pesar del susto, ninguno de los adolescentes sufrió lesiones. Sin embargo, las familias aseguraron que la situación pudo haber terminado en una tragedia.

“No sé cómo no lastimó a nadie”

Peñinori sostuvo que, tras observar el sistema de sujeción del arco, quedó aún más preocupado. Según indicó, la estructura estaba sostenida únicamente por una especie de estaca clavada en la tierra, sin un anclaje firme.

“Era un hierro clavado en el piso, pero en un terreno muy blando. Los chicos juegan desde las 9 de la mañana, chocan, se cuelgan del arco, la pelota pega en los postes. Si eso no se controla partido tras partido, es peligrosísimo”, afirmó.

Liga infantil Centenario (2)

El padre cuestionó además la respuesta que recibió por parte de quienes estaban a cargo de la organización. Contó que, al reclamar por lo ocurrido, una de las responsables le respondió que había mucho trabajo y que a veces no alcanzaban a revisar todo.

“Entiendo que tengan mucho trabajo, pero eso no puede ser una excusa cuando se trata de la seguridad de los chicos”, expresó.

Según relató, el partido finalmente fue suspendido, aunque aseguró que la decisión no estuvo relacionada directamente con las condiciones del predio, sino con el reclamo de los padres. “Nos dijeron que suspendían porque supuestamente había un reclamo desmedido desde afuera. Los chicos terminaron siendo perjudicados dos veces: primero porque se les cayó un arco encima y después porque les suspendieron el partido”, cuestionó.

Antecedentes y preocupación

El episodio generó preocupación entre las familias, especialmente por antecedentes similares ocurridos en la región en los últimos años. El propio Peñinori recordó las tragedias registradas en Junín de los Andes y Cipolletti vinculadas a la caída de arcos de fútbol.

Además, aseguró que después de publicar lo sucedido en redes sociales comenzó a recibir mensajes de otras personas que denunciaron problemas previos en el mismo predio deportivo.

“Me escribieron diciendo que ya se habían caído arcos antes y hasta que una tribuna cedió hace poco y cayó un papá con un bebé en brazos”, señaló.

El posteo realizado por el padre rápidamente se viralizó y abrió el debate sobre el estado de las instalaciones deportivas utilizadas por cientos de chicos y chicas cada fin de semana.

Las familias harán una presentación

Tras lo ocurrido, las familias del equipo se reunieron este lunes luego del entrenamiento y resolvieron avanzar con una presentación formal para exigir medidas de seguridad y controles más estrictos en las canchas.

“Queremos que el municipio de Centenario tome realmente en serio este tema. No puede esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, sostuvo.

El hombre también apuntó contra la falta de respuestas oficiales tras el incidente y reclamó mayor presencia de las autoridades municipales. “El año pasado el equipo salió campeón y ahí sí aparecieron para sacarse fotos con los chicos. Ahora nos gustaría que aparezcan para garantizar que puedan jugar seguros”, manifestó.

Mientras tanto, el episodio dejó una fuerte preocupación entre las familias que cada fin de semana acompañan a sus hijos a las actividades deportivas y que ahora reclaman controles más estrictos para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.