Un niño de 12 años en terapia intensiva por la caída de un arco de fútbol

Ocurrió este lunes por la tarde. El pequeño es oriundo de Buenos Aires e integra un grupo de exploradores.

Un niño de 12 años permanece internado en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente mientras jugaba en una cancha de fútbol del Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá, en la ciudad de Junín de los Andes . El pequeño fue trasladado de urgencia a San Martín.

Según confirmó el sitio Info Los Andes, el menor es oriundo de la provincia de Buenos Aires e integra un grupo de exploradores que acampaba en el predio del establecimiento educativo, ubicado en la intersección de las calles Don Bosco y Laura Vicuña. El contingente estaba acompañado por adultos y realizaba actividades recreativas en el lugar.

El accidente se produjo alrededor de las 17, cuando el niño se encontraba en una de las canchas de fútbol del predio. En ese contexto, se habría colgado del travesaño de uno de los arcos y la estructura cedió , cayendo sobre su cuerpo. El impacto afectó principalmente la zona del pecho.

El menor recibió asistencia inmediata por parte de un médico que acompañaba al grupo, quien constató inicialmente una contusión pulmonar y fracturas costales. Ante la situación, fue trasladado de urgencia en un vehículo particular al hospital de Junín de los Andes. Dada la complejidad del cuadro, se activó un código rojo y se dispuso su derivación al Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, con custodia y coordinación del personal policial de la Comisaría 25.

SMA _FedericoSoto Hospital de San Martin de los Andes Ramon Carrilo (4) Federico Soto

Al ingresar al centro de mayor complejidad, el niño fue llevado directamente a la unidad de terapia intensiva. En las horas posteriores, los profesionales detectaron una laceración de aproximadamente dos centímetros en el corazón, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente para la colocación de un catéter cardíaco. Actualmente, permanece internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado, según informaron fuentes médicas.

Los padres del menor viajaron desde Buenos Aires y ya se encuentran acompañándolo en San Martín de los Andes. De acuerdo con lo que trascendió, la familia solicitó evaluar una derivación a la ciudad de Neuquén y, posteriormente, a un centro de mayor complejidad en Buenos Aires, donde podría requerir tratamientos especializados y la intervención de equipos médicos específicos.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación. Hasta el momento, desde el Colegio Salesiano Ceferino Namuncurá no se emitieron comunicados oficiales sobre lo ocurrido ni sobre el estado de las instalaciones deportivas.

El antecedente trágico

El hecho remonta rápidamente a la tragedia del Club Pillmatun, en Cipolletti, en 2025. En septiembre, la Liga Deportiva Confluencia se tiñó de luto con el fallecimiento de un niño de once años tras el desplome de la estructura de un arco que le provocó las heridas fatales.

El hecho tuvo lugar en la Isla Jordán de Cipolletti, durante el torneo de la Liga Deportiva Confluencia. El niño estaba realizando movimientos de precalentamiento en una cancha auxiliar del predio cuando se colgó del arco, que cedió repentinamente y lo golpeó de forma fatal en la cabeza.

Policías que cumplían la tarea adicional en el encuentro pidieron la asistencia del Siarme (Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia), y lo trasladaron al hospital local en una ambulancia, donde llegó sin vida.