Un nene de 11 años falleció en un accidente en un predio deportivo

Habría sufrido la caída de un arco encima. El deceso lo confirmó la presidenta del club Pillmatun, donde jugaba el menor.

Un nene de 11 años falleció este domingo por la tarde tras sufrir un trágico accidente en la cancha de fútbol del club Municipal ubicado en la Isla Jordán, donde hace de local el club Pillmatun .

Las primeras informaciones indican que el chiquito, jugador de las divisiones inferiores, sufrió un fuerte golpe en la cabeza por la caída de un arco.

El niño fue trasladado al hospital Pedro Moguillansky, donde una gran cantidad de personas vinculadas a la institución deportiva se había reunido con muestras de consternación y dolor. Entre ellos estaba la presidenta de club y titular del Concejo Deliberante, Karina Álvarez, quien entre lágrimas solo pudo confirmar el deceso.

La Liga Deportiva Confluencia suspendió las competencias programadas para este domingo.

Pillmatun debía enfrentar a Experimental de Cinco Saltos y, de acuerdo al formato del certamen, en primer lugar se enfrentan la categoría Pre-Décima, para luego dejar lugar a la Tercera División y finalmente la Primera.

Trascendió que el chiquito estaba realizando los movimientos previos al encuentro en una cancha auxiliar, y se habría colgado de un arco, que se cayó, golpeándolo en la cabeza.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que tomaron intervención en el caso y que solicitarán la autopsia.

NOTICIA EN DESARROLLO.-