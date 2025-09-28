Un hombre murió tras un choque frontal en Ruta 40, cerca de Villa la Angostura

El tránsito está cortado en el kilómetro 2086, a la altura del camping Los Cipreses. El trágico accidente ocurrió entre una Dodge RAM y una Peugeot Partner.

Este domingo por la mañana se produjo un fatal accidente en la ruta 40 , entre Villa la Angostura y el empalme con la ruta 237. A la altura del Kilómetro 2086 , se encuentra paralizada la circulación.

Desde Vialidad Nacional informaron que el corte permanecerá mientras que Policía y Bomberos Voluntarios se encuentran trabajando en el lugar. La Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia de Neuquén está al tanto del accidente y confirmó la fatalidad.

Según informó La Angostura Digital, una Dodge RAM y una Peugeot Partner son los vehículos involucrados. El impacto fue frontal y, según testigos, se dio tras una maniobra de sobrepaso.

La víctima fatal es del vehículo de menor porte mientras que el conductor de la camioneta fue trasladado al hospital de Villa la Angostura debido a sus lesiones.

Algunas de las vías alternativas que brindó Policía de Neuquén

Las autoridades recomiendan no circular por el lugar y respetar las indicaciones del personal que se encuentra realizando las pericias correspondientes. Por lo tanto, los desvíos se realizarán por Ruta 237 hasta la Ruta 65, ingresando a Villa Traful y luego retomando por la Ruta de los Siete Lagos hacia el Cardenal Samoré.

Desde Bariloche, en tanto, la alternativa es circular por la Ruta 237 hasta Junín de los Andes y desde allí retomar hasta San Martín de los Andes por Ruta de los Siete Lagos hacia Villa la Angostura.

