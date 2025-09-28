Impactante accidente en Ruta 40: un auto chocó contra un camión chileno

El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 40 Norte, a la altura del paraje El Foyel. Dos personas fueron trasladadas al hospital con heridas de gravedad.

Este sábado por la noche, poco antes de las 22:40 horas, se registró un fuerte accidente en la Ruta Nacional 40 Norte , a la altura de la estancia Cacique Foyel, en el paraje El Foyel , donde un automóvil y un camión de nacionalidad chilena protagonizaron un impactante accidente que no registró víctimas fatales.

Rápidamente, asistieron al lugar personal de Bomberos Voluntarios de El Bolsón y se notificó a Gendarmería Nacional, Policía de Río Negro, Criminalística, Seguridad Vial y el hospital local. Debido a la gravedad del impacto, dos personas fueron trasladadas al nosocomio local por heridas de gravedad. Hasta el momento no se ha dado un parte oficial sobre su estado de salud.

El jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro , detalló en diálogo con Noticias del Bolsón, que la primera alerta llegó desde Gendarmería Nacional alrededor de las 22.40 horas. Inmediatamente, se despacharon al lugar un móvil del destacamento de Mallín Ahogado , una unidad de rescate de la central y personal hospitalario.

accidente el foyel (1)

Un impactante vuelco en ruta 40 salvó de milagro a turistas en el norte neuquino

Lamentablemente, los accidentes en la ruta 40 no es un escenario poco usual. Este jueves por la tarde un matrimonio de turistas que visitaba el norte neuquino desde Catamarca protagonizó un fuerte vuelco y vivieron para contarlo.

El comisario Julio Paredes, jefe de la Comisaría 33 de El Huecú, informó a LMNeuquén que el siniestro tuvo lugar el jueves por la tarde en el sector conocido como Mallín Largo, entre El Huecú y Colipilli, sobre la ruta provincial 4 y a poca distancia del cruce con la Ruta 40.

El aviso sobre el accidente se recibió pasadas las 19 y fue hecho por otro automovilista, que vio el auto blanco de las víctimas sobre su techo en la margen izquierda de la ruta, con sentido oeste-este.

"Se trata de dos personas mayores, un matrimonio, oriundos de Catamarca, que sufrieron un despiste y autovuelco cuando se dirigían a su alojamiento en Chos Malal", detalló Paredes.

vuelco el huecu (1)

En Chos Malal, una mujer policía y otro accidente en ruta 40

Por otro lado, una mujer policía sufrió un accidente de tránsito sobre la Ruta 40 cuando regresaba a Taquimilán desde Chos Malal, pasadas las 7 de la mañana de este jueves, cerca del aeródromo local Oscar Reguera. La joven no recibió lesiones de consideración.

El vuelco lo protagonizó la joven policía, de unos 25 años, que trabajaría en el área de Tránsito de esa localidad del norte neuquino, a bordo de un Ford Ka de color gris.

Según informaron desde el cuartel de Chos Malal, recibieron un llamado a las 7.20 sobre un accidente distante a unos 5 ó 7 kilómetros sobre la Ruta 40. “Fuimos convocados por un vuelco y que en principio no nos supieron decir si estaba atrapada o no. Cuando llegamos estaba siendo atendida por personal policial, estaba en el patrullero”, relató, el bombero de Chos Malal, Diego Castro, a LMNeuquén.

La ambulancia del hospital había llegado casi al mismo tiempo que los bomberos al lugar del accidente. “Ella es policía con residencia en Taquimilán que presta servicio en Chos Malal y se estaba volviendo a su localidad. La asistió el personal sanitario que la trasladó a la ciudad. Había sufrido golpes, iba con cinturón de seguridad, estaba lúcida, había podido salir por sus propios medios”, sostuvo Castro.