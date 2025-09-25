Una mujer policía volcó cuando regresaba desde Chos Malal a Taquimilán

El siniestro vial ocurrió en la Ruta 40, cerca del aeródromo local. Salió por sus propios medios. Las lesiones no fueron mayores porque iba con cinturón de seguridad.

Una mujer policía sufrió un accidente de tránsito sobre la Ruta 40 cuando regresaba a Taquimilán desde Chos Malal , pasadas las 7 de la mañana de este jueves, cerca del aeródromo local Oscar Reguera. La joven no recibió lesiones de consideración.

El vuelco lo protagonizó la joven policía, de unos 25 años, que trabajaría en el área de Tránsito de esa localidad del norte neuquino, a bordo de un Ford Ka de color gris.

Según informaron desde el cuartel de Chos Malal, recibieron un llamado a las 7.20 sobre un accidente distante a unos 5 ó 7 kilómetros sobre la Ruta 40. “Fuimos convocados por un vuelco y que en principio no nos supieron decir si estaba atrapada o no. Cuando llegamos estaba siendo atendida por personal policial, estaba en el patrullero”, relató, el bombero de Chos Malal , Diego Castro, a LMNeuquén .

vuelco- accidente- RUTA 40- mujer policía-3 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

La ambulancia del hospital había llegado casi al mismo tiempo que los bomberos al lugar del accidente. “Ella es policía con residencia en Taquimilán que presta servicio en Chos Malal y se estaba volviendo a su localidad. La asistió el personal sanitario que la trasladó a la ciudad. Había sufrido golpes, iba con cinturón de seguridad, estaba lúcida, había podido salir por sus propios medios”, sostuvo Castro.

Qué le pasó

Se sospecha que se habría quedado dormida por las huellas de los neumáticos en la ruta, aunque no hay certezas el respecto ni se informó sobre las causas del vuelco.

Se desestima la participación de otro vehículo en el siniestro vial. “El accidente fue saliendo de una curva, estimamos que se haya quedado dormida y pasó un poquito de largo, Al querer volver a la ruta se produjo el vuelco. Volcó para el lado derecho, del mismo sentido de circulación”, estimó.

vuelco- accidente- RUTA 40- mujer policía-2 Gentileza Bomberos Voluntarios de Chos Malal

La conductora se fue de la ruta en un tramo de la calzada donde no hay grandes desniveles y la banquina no era dura. “Tuvo importantes golpes, pero la tierra es blanda. SE registraron daños materiales importantes, al menos habría dado una vuelta dado que el techo estaba bastante hundido”, señaló Castro.

La mujer era única ocupante del vehículo y todavía llevaba puesto su uniforme al momento del accidente. “Lo bueno es que iba con el cinturón de seguridad y eso hizo que no fuera tan grave”, agregó.

Mientras la ambulancia se llevaba a la joven, la Policía seguía con las diligencias y los bomberos de Taquimilán y de Chos Malal se encargaron de dejar el vehículo en condiciones sobre la banquina. “El auto estaba en uno de sus laterales volcados, cortamos la energía, verificamos la perdida de combustible y lo dejamos sobre las cuatro ruedas en la banquina”, concluyó el bombero.

Otro accidente sobre la Ruta 40

Este jueves se produjo otro accidente sobre la Ruta 40, pero hacia el sur de la provincia. Un vecino de San Martín de los Andes perdió el control en una curva y cayó por un barranco. Se salvó de milagro porque tras salirse de una curva con su auto, cayó más de 100 metros por un barranco y pudo ser rescatado a tiempo.

El conductor era un hombre que iba al volante de su Volkswagen Golf en dirección al barrio Covisal y, por motivos que se investigan, habría perdido el control en la última curva antes de ingresar al barrio.

accidente barranco sma (3)

Producto de la mala maniobra, el conductor desbarrancó y cayó aproximadamente 120 metros, quedando en medio de la vegetación. Afortunadamente, otro automovilista presenció el hecho y rápidamente alertó al Cuartel 2, del barrio El Arenal, quienes salieron de inmediato al rescate del conductor accidentado.